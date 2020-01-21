Гороскоп на 22 января: что удастся лучше всего

Легче будет избавиться от вредной привычки или обременительных отношений. Фото: astrozodiac.net

22 января - день, насыщенный событиями. И все они будут нуждаться в вашей быстрой реакции. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Приготовьтесь к активным действиям. Не медлите с принятием важных решений, - говорит астролог. - Именно в эту среду легче будет избавиться от вредной привычки или обременительных отношений. Легко удастся сдвинуть с места давно назревшие проекты. Хотя и придется хорошо повоевать с оппонентами. Не допускайте агрессивного поведения. Таким образом правды не добиться. А навредить себе можно. Избегайте травм".

Овен

Напомнят о себе невыполненные когда-то финансовые обязательства. Начинается трудный период. Выберите стратегию малых шагов.

Телец

Увеличивается нагрузка на ваш кошелек. Заметного увеличения доходов не будет. Не пора браться за новые сферы деятельности.

Близнецы

Поиски дополнительного заработка не дадут результатов. Старайтесь экономно вести хозяйство. Пополнять свой гардероб не стоит.

Рак

Могут возникать проблемы с электроприборами и бытовой техникой. Понадобяться средства на их ремонт. Имейте денежный запас.

Лев

Карманы будут полупустые. Осуществляйте только срочные покупки. Не позволяйте себе лениться. Вы можете пропустить выгодные предложения.

Дева

Будет наблюдаться замедление темпов роста доходов. Не переживайте. Воспользуйтесь сбережениями. Продумайте стратегию действий на будущее.

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Весы

Заметной прибыли не ожидается. Деньги поступят перед выходными. Не выставляйте свои вещи на продажу.

Скорпион

Проведенные утром денежные операции принесут прибыль. Большинство покупок сделайте до обеденного перерыва. Участвуйте в благотворительных акциях.

Стрелец

День рискованной финансовой деятельности. Увеличивается отток денег. В конце рабочего дня проверьте свою бухгалтерию. Следите за кошельком.

Козерог

Финансовые вопросы будут стоять остро. Придется тщательно поработать для содержания положительного денежного баланса.

Водолей

Денежные переводы будут поступать с задержками. Может ощущаться нехватка средств. Возможные потери в связи с изменением курса валют.

Рыбы

Качественное улучшения финансовой ситуации только ожидается. Впереди сложный период. Не следует покупать товары в кредит.

Стрельцы привыкли чувствовать себя королями и победителями, но сейчас придется большинство дел начинать с нуля. В 2020 году не стесняйтесь учиться, сколько бы лет вам ни было.