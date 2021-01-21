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пятница, 22 января 2021 07:00

Гороскоп на 22 января: астрологиня порадовала неожиданным прогнозом

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Гороскоп на 22 января: астрологиня порадовала неожиданным прогнозом
Не убегайте от постороннего внимания. Активное общение подарит хорошее настроение. Фото: pixabay.com

22 января природное любопытство будет толкать людей на поиски приключений. Открывайте для себя что-то новое. Расширяйте горизонты своих познаний. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Создавайте смелые проекты, - говорит астрологиня. - Вот только довести дела до конца этого дня будет трудно. Поэтому начинайте только те проекты, которые не требуют быстрого завершения. Близким людям нужна ваша помощь. Подставьте свое сильное плечо вовремя. Замечайте положительные сдвиги в отношениях с любимыми. Не стоит долго переживать. Улыбайтесь чаще. Вас может удивить внезапная заинтересованность окружающих. Не убегайте от постороннего внимания. Активное общение подарит хорошее настроение. Радуйтесь этому дню. Все будет происходить к лучшему".

Овен

Примите участие в спонсорской поддержке малоимущих. Не жалейте денег на благотворительные дела. Желание обогатиться приведет к материальным потерям.

Телец

Доходы понемногу будут расти. Вкладывайте деньги в долгосрочные проекты. Займитесь страхованием своего имущества. Покупайте товары для путешествия и туризма.

Близнецы

День повышенного экономического риска. Финансовые планы будут разрушатся. Новые предложения партнеров не удовлетворять вас. Следите за движением денег.

Рак

Ожидаются очередные денежные поступления. Отложите подписание имущественных поручений. Не отказывайте родным в финансовой поддержке.

Лев

Усиливается давление финансовых проблем. Поиски дополнительного заработка не дадут желаемых результатов. Отложите поход по магазинам.

Дева

Не позволяйте себе лениться. Соглашайтесь на дополнительные заработки. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится вам и вашим родным.

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Весы

Денег мало. Хозяйничайте экономно. Занимать большую сумму у частного лица опасно. Вы надолго подпадете под зависимость от воли кредитора.

Скорпион

Этот день не принесет существенных доходов. Ограничьтесь необходимыми ежедневными покупками. Подписание важных финансовых сделок отложите до понедельника.

Стрелец

В течение дня придется решать несколько срочных финансовых вопросов. Будьте готовы к незапланированным расходам. Действуйте осторожно.

Козерог

Ваши попытки увеличить свои доходы не дадут ощутимых результатов. Финансовая ситуация будет оставаться стабильной. Следите за изменением размера текущих расходов.

Водолей

Подарков ожидать не следует. Деньги принесет упорный труд. Вкладывайте средства в расширение бизнеса. Увеличиваются расходы на нужды детей.

Рыбы

Денег достаточно для реализации запланированного. Важнейшие расчетные операции выполните до захода солнца. Не стоит покупать офисную технику.

Как сделать неделю с 18 по 24 января счастливой и успешной.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
22
января

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