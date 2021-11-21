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понедельник, 22 ноября 2021 07:00

Гороскоп на 22 ноября: назвали знаки, которые любят нарушать правила

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Гороскоп на 22 ноября: назвали знаки, которые любят нарушать правила
В декабре удастся улучшить свои финансовые дела и вернуть долги. Фото: pixabay.com

22 ноября Солнце переходит к знаку Стрельца. Это трудный день. Старайтесь избегать опасных ситуаций. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это время обострения хронических заболеваний, – говорит астролог. – Берегите детей от стресса и переживаний. Есть опасность формирования у них фобий. Не горячитесь. Избегайте стычек. Овны, Близнецы и Скорпионы любят нарушать правила и не упустят возможность поссориться. Не злоупотребляйте своим положением. Соблюдайте правила и оставайтесь толерантными. Хорошо продумайте свои планы на следующий месяц. В декабре удастся улучшить свои финансовые дела и вернуть долги".

Овен

Деньги будут идти в ваши руки. Дела будут продвигаться лучше. Следите за качеством купленных товаров.

Телец

Не отказывайтесь от финансовой поддержки со стороны близких. Собственных денег будет маловато для осуществления необходимых расчетов.

Близнецы

Перенесите самые важные денежные операции на пятницу. Лучше заняться наведением порядка в документации.

Рак

Поступит часть ожидаемых денег. На премиальные рассчитывать не стоит. Экономьте. Покупки лучше совершить во второй половине дня.

Лев

Ход финансовых дел не будет вас удовлетворять. Не тратьте усилия на исправление ситуации. Впоследствии все устроится.

Дева

Будет ощущаться нехватка денег. Пополняйте семейный бюджет за счет дополнительной подработки. Вам удастся найти необходимую вещь за умеренные деньги.

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Весы

Ожидается увеличение заработка. Можно позволить себе приобрести вещи, о которых давно мечтаете. Не допускайте финансового риска.

Скорпион

Вы можете иметь убытки из-за непродуманных действий партнеров. Обходите аварийные ситуации. Ремонт авто заметно отразится на вашем бюджете.

Стрелец

Заработок получится небольшой. Это время приятных трат. Купите подарки любимым. Побалуйте и себя обновкой.

Козерог

Используйте любую возможность получить дополнительную сумму. Увеличится отток денег. Старайтесь не делать долги.

Водолей

Дела будут двигаться слишком медленно. Заработки не соответствуют ожиданиям. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Рыбы

Дефицита денежных средств не будет. Но совершить необходимые покупки лучше на следующий день. Отложите рассмотрение новых денежных проектов.

Астролог рассказала, что нельзя делать во время сезона затмений.

Автор: Gazeta.ua
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