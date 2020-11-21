Гороскоп на 22 ноября: кому звезды предсказывают любовь, страсть и незабываемое свидание

С надеждой смотрите в завтрашний день. Ваши мечты начнут осуществляться. Фото: pixabay.com

22 ноября утром больше времени побудьте наедине. Освободите дом от лишних вещей. Отдайте друзьям книги, которые давно прочитали, а нуждающимся - вещи, которые пылятся в шкафу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Терпение и умение ждать понадобится в воскресенье многим, - говорит астролог. - Обнимите детей и любимых, скажите родителям, как сильно их любите. Отдайте часть заработанного на благотворительность. Отпустите страхи и обиды. С надеждой смотрите в завтрашний день. Ваши мечты начнут осуществляться. На Весов и Скорпионов ждет незабываемая встреча. Тельцам и Стрельцам судьба готовит новые романтические приключения. Любовь и страсть вернутся в дом Раков и Рыб. Удачно пройдет свидание вслепую".

Овен

Супружеские пары со стажем будут иметь возможность прекрасно провести воскресенье. Согласие будет царить в вашем доме. Чувства юных влюбленных пройдут испытания на верность.

Телец

Легко будет преодолеваться недоразумения между влюбленными. Проведите этот день вдвоем. Одинокие встретят свою пару.

Близнецы

Романтического настроения не будет. Появится желание побыть в одиночестве. Шумные компании будут утомлять вас. Позвоните старым друзьям.

Рак

Любимые будут ревновать вас по малейшему поводу. Не сердитесь на них за это. Призовет на помощь чувство юмора. Не давайте лишних поводов для ревности.

Лев

Преодолейте свою застенчивость. Говорите близким прямо о своих проблемах. В случае необходимости обратитесь за советом к старшим членам семьи.

Дева

Планировать отдых с партнером не следует. Обстоятельства не будут способствовать осуществлению этих планов. Действуйте по ситуации. Сохраняйте спокойствие.

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Весы

Позаботьтесь об улучшении атмосферы в семье. Не позволяйте окружающим вмешиваться в личную жизнь. Выясняйте недоразумения без посторонней помощи.

Скорпион

Будет возникать сомнения в искренности чувств любимых. Устройте небольшое путешествие для двоих. Неуверенность и страх отпадут.

Стрелец

Отношения с любимыми изменятся к лучшему. Пусть никто не помешает вашему общению. Сделайте эти дни незабываемыми.

Козерог

Разрушать свои планы ради прихоти любимого человека не следует. Стройте отношения, учитывая интересы друг друга. Сумейте отстоять свои права.

Водолей

Сдержанное поведение любимых будет ограничивать вашу активность. Не стоит признаваться в любви. Партнеры будут склонны к отказу.

Рыбы

Ваши партнеры будут раздражены. Не стоит обижаться. Храните уравновешенность. Больше внимания уделите детям.

21-22 ноября старайтесь никуда не спешить. Освободите вечера для теплой беседы с приятными людьми. Астролог предупредила, чего нельзя делать в эти выходные.