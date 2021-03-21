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понедельник, 22 марта 2021 07:00

Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник

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Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
Убеждайтесь в том, что люди вас правильно поняли. Высказывайте просьбы и требования четко. Фото: pixabay.com

22 марта обстоятельства будут давить на вас. Знакомые могут воспользоваться вашим сложным положением. Рядом останутся настоящие друзья. На них и полагайтесь в дальнейшем. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"События и факты будут восприниматься этого дня как через кривое зеркало, - говорит астрологиня. - Проблемы в сферах бизнеса и личной жизни будут случаться из-за нехватки взаимопонимания с партнерами. Убеждайтесь в том, что люди вас правильно поняли. Высказывайте просьбы и требования четко. Не бросайте слов на ветер. В понедельник нельзя подписывать финансовых договоров, давать задаток за недвижимость, менять врача, занимать деньги и покупать товары в кредит".

Овен

Карман остается полупустой. Но ваши изобретения могут вскоре принести немалую прибыль. Работайте на перспективу.

Телец

День утерянных вещей. Будьте внимательны в магазинах и транспорте. Убытки могут принести и шалости детей.

Близнецы

Проблем с финансами не будет. Денежные переводы поступят без задержки. Отложите некоторую сумму на поддержание здоровья.

Рак

Вы рискуете спустить много средств на удовлетворение собственных прихотей. Думайте о следующем дне. Ведите плановую экономику.

Лев

Большие денежные операции не следует проводить. Существует опасность потери весомой суммы. Не берите кредитов под залог имущества.

Дева

Поступят ожидаемые деньги. Могут найтись давно потерянные вещи. Заключать новые финансовые сделки лучше в конце рабочей недели.

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Весы

Хорошие доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Не покупайте товаров на стихийных рынках. Вас могут обмануть.

Скорпион

Потребует ремонта техника. Несколько мелких финансовых неудач испортят настроение. Это не ваш день. Поэтому надеяться на увеличение прибыли не стоит.

Стрелец

Ради перспективы увеличения доходов сейчас придется пожертвовать определенной суммой. Вкладывайте средства в рекламу.

Козерог

Не берите на себя ответственность за общественную кассу. Не привлекайте чужого капитала к своему бизнесу. В перспективе будете иметь много хлопот.

Водолей

Будет наблюдаться увеличение финансового дефицита. Изменить ситуацию к лучшему пока не получится. Подождите немного.

Рыбы

Вы получите хорошее вознаграждение за свой труд. Заработок превысит ожидания. Порадуйте себя вкусненьким.

22-28 марта - неделя сильных и целеустремленных. Хватит откладывать запланированное. Астрологиня рассказала, кому звезды пророчат светлое будущее.

Автор: Gazeta.ua
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