Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас

Хорошие результаты даст интеллектуальный труд. Фото: pixabay.com

22 июля - один из самых удачных дней недели. Будут удаваться дела, которые до сих пор тормозились из-за множества препятствий. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошие результаты даст интеллектуальный труд, - говорит астролог. - Именно в этот день могут быть сделаны научные открытия и технические изобретения. Не позволяйте сомнениям ограничивать полет вашей мысли. Не ленитесь. Особенно плодотворным будет утро. Прямо сейчас наступает звездный час в жизни Львов и Водолеев. Будет везти Рыбам и Стрельцам".

Овен

В течение дня к вам будет обращаться много людей. Такая популярность не порадует. Под вечер вы будете чувствовать себя истощенными.

Телец

Ваша экономическая политика нуждается в пересмотре. Не идите путем уменьшения расходов и накопления денег. Увеличивайте финансовый оборот.

Близнецы

Вы будете чувствовать себя прекрасно. Ничто не сможет испортить настроение. Поделитесь с близкими людьми своим оптимизмом.

Рак

Не превращайтесь в скучных ворчунов. Таким образом общий язык с окружающими найти нельзя. Только увеличится противостояния.

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Лев

Ваши доходы будут зависеть от работы партнеров и сотрудников. Надежная команда поможет обеспечить необходимую прибыль. Не участвуйте в розыгрышах.

Дева

Романтические приключения не будут интересовать вас. Ищите контакта с людьми, имеющими общие с вами интересы. Проведите вечер с единомышленниками.

Весы

Через ряд досадных недоразумений вы потеряете возможность получить дополнительную прибыль. Не стоит открывать новые депозитные счета.

Скорпион

В этот день вы будете спорить с любимыми из-за разницы во вкусах. Нет смысла убеждать их в своей правоте. Ищите компромиссов.

Стрелец

В вашем сердце будет легко возникать влюбленность. Не стоит слепо идти за своими чувствами. Вы можете попасть в любовный треугольник. А это не есть хорошо.

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Козерог

Ваша прибыль увеличится, но не существенно. Ее хватает на пропитание. Планировать проведение крупных финансовых операций не время.

Водолей

Найти достойную пару в этот день вы не сможете. Поэтому не тратьте на это времени. Займитесь любимыми делами.

Рыбы

Время вкладывать средства в обновление профессионального оборудования. Оно будет служить надежно. Деловую поездку не откладывайте на потом. Она будет способствовать росту доходов.

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