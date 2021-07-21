Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас

22 июля - один из самых удачных дней недели. Будут удаваться дела, которые до сих пор тормозились из-за множества препятствий. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Хорошие результаты даст интеллектуальный труд, - говорит астролог. - Именно в этот день могут быть сделаны научные открытия и технические изобретения. Не позволяйте сомнениям ограничивать полет вашей мысли. Не ленитесь. Особенно плодотворным будет утро. Прямо сейчас наступает звездный час в жизни Львов и Водолеев. Будет везти Рыбам и Стрельцам".
Овен
В течение дня к вам будет обращаться много людей. Такая популярность не порадует. Под вечер вы будете чувствовать себя истощенными.
Телец
Ваша экономическая политика нуждается в пересмотре. Не идите путем уменьшения расходов и накопления денег. Увеличивайте финансовый оборот.
Близнецы
Вы будете чувствовать себя прекрасно. Ничто не сможет испортить настроение. Поделитесь с близкими людьми своим оптимизмом.
Рак
Не превращайтесь в скучных ворчунов. Таким образом общий язык с окружающими найти нельзя. Только увеличится противостояния.
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Лев
Ваши доходы будут зависеть от работы партнеров и сотрудников. Надежная команда поможет обеспечить необходимую прибыль. Не участвуйте в розыгрышах.
Дева
Романтические приключения не будут интересовать вас. Ищите контакта с людьми, имеющими общие с вами интересы. Проведите вечер с единомышленниками.
Весы
Через ряд досадных недоразумений вы потеряете возможность получить дополнительную прибыль. Не стоит открывать новые депозитные счета.
Скорпион
В этот день вы будете спорить с любимыми из-за разницы во вкусах. Нет смысла убеждать их в своей правоте. Ищите компромиссов.
Стрелец
В вашем сердце будет легко возникать влюбленность. Не стоит слепо идти за своими чувствами. Вы можете попасть в любовный треугольник. А это не есть хорошо.
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Козерог
Ваша прибыль увеличится, но не существенно. Ее хватает на пропитание. Планировать проведение крупных финансовых операций не время.
Водолей
Найти достойную пару в этот день вы не сможете. Поэтому не тратьте на это времени. Займитесь любимыми делами.
Рыбы
Время вкладывать средства в обновление профессионального оборудования. Оно будет служить надежно. Деловую поездку не откладывайте на потом. Она будет способствовать росту доходов.
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