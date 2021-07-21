Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас

 
Ексклюзивы
1/5
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 234
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 378
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1062
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 846
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 900
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 216
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1053
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 477
Фото
Все фото
5
11
8
5
5
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Кропивницкий под водой: город накрыл мощный ливень
Кропивницкий под водой: город накрыл мощный ливень
&quot;С кузовов автомашин текла кровь&quot;. Судилище над Кенгирскими повстанцами
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
Видео
Все видео
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей – Наталья Кривда
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей – Наталья Кривда
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Села Закарпатья накрыло мощными потоками с гор
Села Закарпатья накрыло мощными потоками с гор
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 612
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 378
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 513
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 864
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 477
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 07:00

Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас

  Комментировать
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Хорошие результаты даст интеллектуальный труд. Фото: pixabay.com

22 июля - один из самых удачных дней недели. Будут удаваться дела, которые до сих пор тормозились из-за множества препятствий. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошие результаты даст интеллектуальный труд, - говорит астролог. - Именно в этот день могут быть сделаны научные открытия и технические изобретения. Не позволяйте сомнениям ограничивать полет вашей мысли. Не ленитесь. Особенно плодотворным будет утро. Прямо сейчас наступает звездный час в жизни Львов и Водолеев. Будет везти Рыбам и Стрельцам".

Овен

В течение дня к вам будет обращаться много людей. Такая популярность не порадует. Под вечер вы будете чувствовать себя истощенными.

Телец

Ваша экономическая политика нуждается в пересмотре. Не идите путем уменьшения расходов и накопления денег. Увеличивайте финансовый оборот.

Близнецы

Вы будете чувствовать себя прекрасно. Ничто не сможет испортить настроение. Поделитесь с близкими людьми своим оптимизмом.

Рак

Не превращайтесь в скучных ворчунов. Таким образом общий язык с окружающими найти нельзя. Только увеличится противостояния.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В жизни которых знаков начнется судьбоносный период - астролог удивила прогнозом

Лев

Ваши доходы будут зависеть от работы партнеров и сотрудников. Надежная команда поможет обеспечить необходимую прибыль. Не участвуйте в розыгрышах.

Дева

Романтические приключения не будут интересовать вас. Ищите контакта с людьми, имеющими общие с вами интересы. Проведите вечер с единомышленниками.

Весы

Через ряд досадных недоразумений вы потеряете возможность получить дополнительную прибыль. Не стоит открывать новые депозитные счета.

Скорпион

В этот день вы будете спорить с любимыми из-за разницы во вкусах. Нет смысла убеждать их в своей правоте. Ищите компромиссов.

Стрелец

В вашем сердце будет легко возникать влюбленность. Не стоит слепо идти за своими чувствами. Вы можете попасть в любовный треугольник. А это не есть хорошо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха

Козерог

Ваша прибыль увеличится, но не существенно. Ее хватает на пропитание. Планировать проведение крупных финансовых операций не время.

Водолей

Найти достойную пару в этот день вы не сможете. Поэтому не тратьте на это времени. Займитесь любимыми делами.

Рыбы

Время вкладывать средства в обновление профессионального оборудования. Оно будет служить надежно. Деловую поездку не откладывайте на потом. Она будет способствовать росту доходов.

Астролог сделала прогноз на второе полугодие и назвала знаки, которым осенью звезды пророчат невиданный успех.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 7 Просмотров: 18135
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 10503
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
10
 Просмотров: 5958
Lambda: по миру распространяется новый опасный Covid-штамм
Lambda: по миру распространяется новый опасный Covid-штамм Просмотров: 5553
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4338
Общество
Страну охватят дожди и похолодание: где пройдут ливни
Страну охватят дожди и похолодание: где пройдут ливни Просмотров: 72
Народные приметы 22 июля - главные традиции и обычаи
Народные приметы 22 июля - главные традиции и обычаи Просмотров: 90
Церковный праздник 22 июля. Что сегодня нельзя делать
Церковный праздник 22 июля. Что сегодня нельзя делать Просмотров: 495
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
5
 Просмотров: 207
Ющенко показал фото со взрослыми детьми
Ющенко показал фото со взрослыми детьми 1 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
7
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Шевченко схожий на Блохіна
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
1
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Голосов: 56782
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть