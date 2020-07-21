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среда, 22 июля 2020 07:00

Гороскоп на 22 июля: чего ждать в день загадок и открытий

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Гороскоп на 22 июля: чего ждать в день загадок и открытий
22 июля Солнце перейдет к знаку Льва. Фото: pixabay.com

22 июля в обеденный час Солнце перейдет из знака Рака ко Льву - знаку сильных и волевых людей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проявляйте лучшие черты своего характера, - говорит астролог. - Идите на помощь ближнему. Защищайте справедливость. Этот день будет способствовать всем, кто не потерял возможности удивляться. Мир полон загадок. Делайте новые открытия для себя. Встречи с друзьями будут лучше проходить вечером. Общение с человеком намного старше возрастом будет весьма полезным. Прислушивайтесь к его советам. Вы получите ответы на свои вопросы".

Овен

Существенных изменений в сфере финансов не предвидится. Отказывайтесь от сомнительных финансовых предложений. Не рискуйте. Часть прибыли стоит сэкономить.

Телец

Неудачный день. Могут измениться условия оплаты вашего труда. Сведите к минимуму финансовые операции. Вы можете недосчитаться части собственных средств.

Близнецы

Прибыльной обещает стать вторая половина дня. Решение по финансовым вопросам принимайте вечером.

Рак

Продолжается период рискованного бизнеса. Застоя в работе не будет. Но полученные деньги сложно будет удержать в руках. Начатые в этот день проекты будут убыточными.

Лев

Вовремя будут находиться нужные вещи за умеренные деньги. Удача будет сопровождать вас в мелочах. Рассчитывать на сверхприбыль не следует.

Дева

Деньги могут быстро исчезать из кармана. Отложите начало ремонтных работ. Мастера наделают ошибок. На их исправление уйдет много времени и дополнительных средств.

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Весы

Это день убытков. Ваши вещи могут быть повреждены. Будьте осторожны при осуществлении торговых операций. Следите за кошельком.

Скорпион

В вашем кармане ограничена сумма. Наблюдайте за развитием событий на рынке. Не стоит принимать важных экономических решений. Отложите приобретение товаров для дома.

Стрелец

Увеличивается список срочных выплат. Сумейте по-хозяйски распорядиться имеющейся суммой. Не стоит без определенной цели гулять по магазинам.

Козерог

Ожидаются новые денежные поступления. Они помогут вам обеспечить ежедневные расходы до получения основного заработка. Избегайте задолженностей.

Водолей

Деньги будут поступать вовремя. Но независимо от количества дохода будет ощущаться нехватка средств. Большие суммы будут тратиться на нужды семьи.

Рыбы

Дефицита средств не будет. Возможны убытки из-за приобретения некачественного товара. Внимательно подходите к выбору вещей в магазинах.

В течение недели с 20 по 26 июля жизнь изменится к лучшему. Это прекрасное время для планирования будущего. Люди будут чувствовать себя сильнее, способными реагировать на внешние вызовы.

Автор: Gazeta.ua
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