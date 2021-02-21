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понедельник, 22 февраля 2021 07:00

Гороскоп на 22 февраля: кому готовит неожиданности последний понедельник зимы

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Гороскоп на 22 февраля: кому готовит неожиданности последний понедельник зимы
Доверяйте своей интуиции. Не стоит делать то, к чему не лежит сердце. Фото: pixabay.com

22 февраля назреет крупная ссора с родственниками или соседями. Старайтесь избежать серьезной вражды. Не позволяйте втянуть вас в конфликт. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В этот день лучше разрушать, чем строить и создавать, - говорит астрологиня. - Отложите проведение выставок, презентаций и творческих вечеров. Вряд ли они пройдут удачно. Последний понедельник зимы готовит неожиданности для Раков, Стрельцов и Рыб. Доверяйте своей интуиции. Не стоит делать то, к чему не лежит сердце. Поздно вечером не выходите гулять по темным улицам. Открывать двери незнакомцам также не следует".

Овен

Тяжелый день для вашего бюджета. Непродуманные финансовые операции приведут к большим убыткам. Берегите свое имущество от повреждения.

Телец

Проведите ревизию своих активов. Вы можете заметить недостачу. Некоторая сумма денег пойдет на покрытие этой нехватки. Не создавайте задолженностей.

Близнецы

Заключать деловые соглашения не следует. Ваши партнеры не смогут их соблюсти. Оформление наследства и завещания отложите до конца недели.

Рак

Не берите взяток. Не вступайте в конфликт с законом. Лучше меньше заработать в этот день, но чувствовать себя безопасно.

Лев

Операции с недвижимостью пройдут неудачно. Не следует делать денежные переводы. Покупайте только необходимые вещи.

Дева

Купленные обновки не будут носиться долго. Поставленная сантехника быстро выйдет из строя. Воздержитесь от лишних расходов.

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Весы

Денег хватает. Но не время покупать одежду, украшения и галантерею. Порадуйте себя вкусненьким.

Скорпион

Носите в кошельке небольшую сумму. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги. Тогда ваш денежный резерв может быть пополнен.

Стрелец

Ситуация будет складываться в вашу пользу. Ожидается хорошая прибыль. Избегайте финансовых спекуляций. Не подвергайте свой кошелек опасности.

Козерог

Неудачный день. Сведите расходы к минимуму. Не используйте кредитных карточек. Не допускайте задолженности.

Водолей

Деньги не будут держаться кармане. Рассчитывать на хороший заработок не следует. Могут возникать помехи в работе.

Рыбы

Заботиться о повышении заработка не время. Старайтесь удержать существующие финансовые позиции. Предоставляйте материальную помощь пожилым людям.

Неделя с 22 по 28 февраля сделает счастливыми многих. Все будет хорошо, если начнем мыслить творчески.

Автор: Gazeta.ua
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