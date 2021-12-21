Гороскоп на 22 декабря: в чей карман будут липнуть деньги

Не употребляйте острые приправы. Мясо лучше заменить рыбой. Фото: pixabay.com

22 декабря откажитесь от громких пиров по поводу семейных праздников. Соберитесь с семьей на ужин, вспомните лучшие моменты уходящего года. Об этом Gazeta.uaрассказала астролог Елена Максимова.

"В привычный режим дня придется несколько раз вносить коррективы, – говорит астролог. – Часто будут случаться задержки в ведении дел. Будьте готовы к экспромту. Понадобится умение быть гибким. Бескомпромиссная позиция окажется проигрышной. Избегайте излишнего нервного напряжения. Деньги будут липнуть в карманы Дев, Весов, Козерогов и Рыб. Ешьте меньше, но почаще. Не употребляйте острые приправы и животные жиры. Мясо лучше заменить рыбой".

Овен

Уровень заработков будет расти. Но деньги будут слишком быстро исчезать. Ищите источник ущерба. Это может быть и ваша невнимательность при проведении расчетов.

Телец

Одна неудача будет сменять другую. Обстоятельства будут тормозить вашу работу. Деньги задержатся. Избегайте штрафных санкций. Не спорьте с шефом. Пострадает ваш кошелек

Близнецы

Вкладывать свои деньги в чужой бизнес не торопитесь. Возвратить их будет непросто. Увеличатся расходы на транспорт.

Рак

Статьи прибыли и расходов хорошо сбалансированы. Не вносите корректив в свою финансовую деятельность. Хозяйствуйте экономно.

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Лев

Отложите осуществление смелых проектов. Обеспечить их будет тяжело. Дополнительной прибыли не будет. Выберите стратегию небольших шагов.

Дева

Участвуйте в долгосрочных финансовых проектах. Открывайте депозитные счета. Вкладывайте деньги в реконструкцию жилья.

Весы

Деньги будут поступать вовремя. Пополните свои сбережения. Не время выставлять в продажу свою недвижимость.

Скорпион

Ожидается средний уровень доходов. Сосредоточьтесь на основном виде деятельности. Браться за новые проекты не следует.

Стрелец

Ваш кошелек не пустеет. Но заранее предусмотреть потраченную в этот день сумму будет тяжело. Лучше не идти в магазин после заката.

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Козерог

Позаботьтесь о своем будущем. Внесите первый страховой взнос. Добрый день для оформления наследства или имущественных доверенностей.

Водолей

Причиной лишних трат станет собственная опрометчивость. Купленные вещи не удовлетворят качеством. Ошибочные расчеты принесут ущерб.

Рыбы

Дела будут вестись хорошо. Вы можете получить более высокий уровень заработка. Лучше не терять время на отдых. Активно приступайте к работе.

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