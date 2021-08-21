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воскресенье, 22 августа 2021 07:00

Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета

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Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
Попробуйте то, что раньше не удавалось. Фото: pixabay.com

22 августа - время больших возможностей. На все хватает сил и денег. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Попробуйте то, что раньше не удавалось, - говорит астролог. - Хорошо будут обстоять дела в автомастеров и продавцов. Держитесь подальше от горячей руки шефа. Не стоит обращаться к нему с просьбой о повышении. Лучший период лета проведите в отпуске. Приготовьте плов или рагу по новому рецепту. На рыбалку езжайте на рассвете. Часть улова заморозьте".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Время плодотворного сотрудничества. Распланируйте свои дела и удивитесь, как много успеете. Цените партнеров, которые рядом не один год.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не стоит ожидать ласки и романтики от партнеров. Они слишком заняты. Приглашение на день рождения лучше отклонить. Участятся отравления. Откажитесь от копченой рыбы.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

За долги могут отключить свет или газ. Не спешите оплачивать счета. Уточните причину задолженности. Сумма к оплате окажется ниже той, что в квитанции.

Рак (22 июня - 22 июля)

Могут раздражать чужие недостатки. Не нужно критикой обижать тех, кто рядом. Не портите отношения с коллегами. Берегите мир и спокойствие в коллективе и семье.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Неделя побуждает подытожить то, что сделанное за лето и придется завершать осенью. Не ищите виновных. Обстоятельства не всегда способствовали плодотворной работе и высоким результатам. Денег в кармане станет больше.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не ждите, что любимые будут ублажать. Они могут игнорировать ваши потребности, потому что с головой уйдут в работу.

Весы (24 сентября - 23 октября)

До понедельника не стоит нанимать сантехников и строителей. Вокруг будет много непрофессионалов. Заказ выполнят недобросовестно, а денег возьмут больше, чем договаривались.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не занимайтесь самолечением. Принимайте только медикаменты, которые выписал врач.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Лето проходит, а вы еще не успели как следует отдохнуть? Выберите себе тур на бархатный сезон. Сэкономите на перелете. Наведайтесь к родителям. Им не хватает вашего внимания и теплого слова. Перекусы закончатся гастритом.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Избегайте кредитов и игровых клубов. Откажите любимых от идеи открыть еще одну кредитку. На пляже остерегайтесь солнечного удара. Урожаем порадуют поздние клубника и малина. Ешьте их свежими.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Воздержитесь от замечаний, потому доведете любимых до слез. Избегайте изнурительных диет и переутомления. Учитесь сортировать мусор.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Купите детям канцтовары, спортивные костюмы и обувь в школу. В выходные порадуйте себя и семью вкусненьким. Это время борьбы с вредителями. Придется выводить муравьев, тараканов и моль.

Астролог рассказала, почему эта недела такая особенная.

Автор: Gazeta.ua
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22
августа

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