Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета

22 августа - время больших возможностей. На все хватает сил и денег. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Попробуйте то, что раньше не удавалось, - говорит астролог. - Хорошо будут обстоять дела в автомастеров и продавцов. Держитесь подальше от горячей руки шефа. Не стоит обращаться к нему с просьбой о повышении. Лучший период лета проведите в отпуске. Приготовьте плов или рагу по новому рецепту. На рыбалку езжайте на рассвете. Часть улова заморозьте".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Время плодотворного сотрудничества. Распланируйте свои дела и удивитесь, как много успеете. Цените партнеров, которые рядом не один год.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Не стоит ожидать ласки и романтики от партнеров. Они слишком заняты. Приглашение на день рождения лучше отклонить. Участятся отравления. Откажитесь от копченой рыбы.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
За долги могут отключить свет или газ. Не спешите оплачивать счета. Уточните причину задолженности. Сумма к оплате окажется ниже той, что в квитанции.
Рак (22 июня - 22 июля)
Могут раздражать чужие недостатки. Не нужно критикой обижать тех, кто рядом. Не портите отношения с коллегами. Берегите мир и спокойствие в коллективе и семье.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Неделя побуждает подытожить то, что сделанное за лето и придется завершать осенью. Не ищите виновных. Обстоятельства не всегда способствовали плодотворной работе и высоким результатам. Денег в кармане станет больше.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Не ждите, что любимые будут ублажать. Они могут игнорировать ваши потребности, потому что с головой уйдут в работу.
Весы (24 сентября - 23 октября)
До понедельника не стоит нанимать сантехников и строителей. Вокруг будет много непрофессионалов. Заказ выполнят недобросовестно, а денег возьмут больше, чем договаривались.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Не занимайтесь самолечением. Принимайте только медикаменты, которые выписал врач.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Лето проходит, а вы еще не успели как следует отдохнуть? Выберите себе тур на бархатный сезон. Сэкономите на перелете. Наведайтесь к родителям. Им не хватает вашего внимания и теплого слова. Перекусы закончатся гастритом.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Избегайте кредитов и игровых клубов. Откажите любимых от идеи открыть еще одну кредитку. На пляже остерегайтесь солнечного удара. Урожаем порадуют поздние клубника и малина. Ешьте их свежими.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Воздержитесь от замечаний, потому доведете любимых до слез. Избегайте изнурительных диет и переутомления. Учитесь сортировать мусор.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Купите детям канцтовары, спортивные костюмы и обувь в школу. В выходные порадуйте себя и семью вкусненьким. Это время борьбы с вредителями. Придется выводить муравьев, тараканов и моль.
Астролог рассказала, почему эта недела такая особенная.
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