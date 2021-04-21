Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый

Обсудите с психологом проблемы, которые вас беспокоят. Фото: pixabay.com

22 апреля не тратьте времени на перевоспитание своих избранников. Это дело безнадежное. Попробуйте привыкнуть к ним. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Четверг - день пылких порывов, - говорит астрологиня. - Люди захотят быстрых результатов, но терпения не хватит. Будете хотеть всего и сразу. Сдерживайте себя. Храните ясность мыслей. Руководствуйтесь логикой, а не импульсом желания. По возможности сведите к минимуму операции купли-продажи. Не давайте воли ревности. Через проявление этого чувства могут распадаться счастливые пары. Это особый день для самоуглубления и познания внутреннего мира. Обсудите с психологом проблемы, которые вас беспокоят. Обратитесь за советом к самому близкому другу. Сейчас многое вы сумеете изменить к лучшему".

Овен

Этот день не будет способствовать личному обогащению. Пожертвуйте определенную сумму на благотворительные дела. Пропавшие вещи к вам не вернутся.

Телец

Старайтесь избавиться задолженностей. Избегайте конфликтов с представителями налоговой. Не покупайте одежды.

Близнецы

Ваши финансовые позиции остаются слабыми. Поддержать кого-то материально вы сейчас не сможете. Не давайте пустых обещаний.

Рак

Вечерние часы будут более способствовать росту ваших доходов. Будьте изобретательными. Ищите нестандартные решения. За это будут платить больше.

Лев

Вас ждет несколько финансовых неудач. Перенесите проведения важных денежных операции на конец недели.

Дева

Не имейте ложных надежд на быстрое обогащение. Удача не на вашей стороне. Не допускайте переплаты за предоставленные сервисные услуги.

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Весы

Будут складываться благоприятные обстоятельства для стабилизации доходов. Не стоит только стремиться к сверхприбыли. Выбирайте безналичную форму расчета.

Скорпион

Прибыли не ожидается. Следите при оформлении финансовых бумаг. Тщательно изучайте условия заключения имущественных сделок.

Стрелец

Самостоятельно сложно будет платить все необходимые счета. Не отказывайтесь от финансовой поддержки со стороны родственников.

Козерог

Расширяйте круг финансовых партнеров. Ваши доходы будут расти в соответствии с качеством сотрудничества с коллегами. Не покупайте офисной техники.

Водолей

Внешние обстоятельства не будут способствовать повышению доходов. Не ждите повышения заработка. Соотносите имеющиеся средства со своими потребностями.

Рыбы

Не занимайтесь решением жилищных вопросов. Подождите с началом ремонта. Денег в кармане не хватит на его своевременное завершение.

Астрологиня удивила прогнозом на неделю.