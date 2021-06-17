Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади

Хорошо пойдет торговля. Предлагайте свою продукцию в интернете. Фото: pixabay.com

21 июня начинается астрологическое лето. Ближе к выходным чувствовать себя будете лучше. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Самая сложная часть года позади, - говорит астролог. - Неделя с 21 по 27 июня поможет расслабиться и составить планы на будущее. Можно начинать важные дела, отправляться в путешествие. Заработают достаточно те, кого распирают идеи и вдохновение. Хорошо пойдет торговля. Предлагайте свою продукцию в интернете. От покупателей не будет отбоя".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Есть куча планов и желаний, но их трудно будет реализовать. Придется подстраиваться к обстоятельствам и людям. Некоторые могут перегореть и отказаться от дел, приносящих деньги и удовольствие.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Часть зарплаты заморозят до осени. От строительства придется отказаться, потому что вырастут цены на материалы. Дети захотят учиться за границу. Если сбережений не хватает, одолжите у родителей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Верьте в себя. Не позволяйте скептикам говорить, что вы чего-то не умеете. Соглашайтесь на встречи с виртуальными знакомыми. Среди них найдете любимую половинку.

Рак (22 июня - 22 июля)

Избегайте манипуляторов. Под их влиянием наделаете глупостей. Не стоит покупать гаражи и обменивать меньшую квартиру на большую. Будете иметь серьезные убытки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом

Лев (23 июля - 23 августа)

Пересмотрите финансовые планы на лето. Отдайте долги и больше сбережений не трогайте. Много людей сейчас рассчитывают на вашу поддержку. Подставьте сильное плечо, выручите советом.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не рассказывайте о своих проблемах вне дома. На поддержку рассчитывать не стоит. Приобретение очков и коррекцию зрения планируйте на субботу.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не критикуйте друзей, потому что останетесь в одиночестве. Не берите на себя слишком много обязанностей, так как это будет неделя незавершенных дел. Пользуйтесь услугами швейных ателье. Получите оригинальную юбку или костюм по выгодной цене.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Часто будете возвращаться мыслями в прошлое. Проанализируйте ошибки, извинитесь перед людьми, которых подставили. Не обещайте того, чего выполнить не можете. Участвовать в чужом бизнеса лучше во вторник и четверг.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В магазине техники советы консультантов могут сбить с правильного выбора. Выберите марку и модель, которая не один год успешно служит вашим родственникам или друзьям. Когда чувствуете усталость, прилягте. Быстро восстановиться поможет обеденный сон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что надо знать о запрете пластиковых пакетов

Козерог (22 декабря - 20 января)

Денег достаточно, но купить за них можно меньше, чем в прошлом году. Не стоит самому идти в лес по чернику и малину. Легко будет заблудиться.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Чаще смотрите в глаза любимым и детям. Будете понимать друг друга без слов. В рационе замените мясо морской рыбой.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Сейчас вы больше тратите, чем зарабатываете. Любимые поддержат материально. Откажитесь от алкоголя.

Стало известно, к какому времени продлили карантин в Украине.