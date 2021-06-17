Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади

21 июня начинается астрологическое лето. Ближе к выходным чувствовать себя будете лучше. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Самая сложная часть года позади, - говорит астролог. - Неделя с 21 по 27 июня поможет расслабиться и составить планы на будущее. Можно начинать важные дела, отправляться в путешествие. Заработают достаточно те, кого распирают идеи и вдохновение. Хорошо пойдет торговля. Предлагайте свою продукцию в интернете. От покупателей не будет отбоя".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Есть куча планов и желаний, но их трудно будет реализовать. Придется подстраиваться к обстоятельствам и людям. Некоторые могут перегореть и отказаться от дел, приносящих деньги и удовольствие.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Часть зарплаты заморозят до осени. От строительства придется отказаться, потому что вырастут цены на материалы. Дети захотят учиться за границу. Если сбережений не хватает, одолжите у родителей.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Верьте в себя. Не позволяйте скептикам говорить, что вы чего-то не умеете. Соглашайтесь на встречи с виртуальными знакомыми. Среди них найдете любимую половинку.
Рак (22 июня - 22 июля)
Избегайте манипуляторов. Под их влиянием наделаете глупостей. Не стоит покупать гаражи и обменивать меньшую квартиру на большую. Будете иметь серьезные убытки.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Пересмотрите финансовые планы на лето. Отдайте долги и больше сбережений не трогайте. Много людей сейчас рассчитывают на вашу поддержку. Подставьте сильное плечо, выручите советом.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Не рассказывайте о своих проблемах вне дома. На поддержку рассчитывать не стоит. Приобретение очков и коррекцию зрения планируйте на субботу.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Не критикуйте друзей, потому что останетесь в одиночестве. Не берите на себя слишком много обязанностей, так как это будет неделя незавершенных дел. Пользуйтесь услугами швейных ателье. Получите оригинальную юбку или костюм по выгодной цене.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Часто будете возвращаться мыслями в прошлое. Проанализируйте ошибки, извинитесь перед людьми, которых подставили. Не обещайте того, чего выполнить не можете. Участвовать в чужом бизнеса лучше во вторник и четверг.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В магазине техники советы консультантов могут сбить с правильного выбора. Выберите марку и модель, которая не один год успешно служит вашим родственникам или друзьям. Когда чувствуете усталость, прилягте. Быстро восстановиться поможет обеденный сон.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Денег достаточно, но купить за них можно меньше, чем в прошлом году. Не стоит самому идти в лес по чернику и малину. Легко будет заблудиться.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Чаще смотрите в глаза любимым и детям. Будете понимать друг друга без слов. В рационе замените мясо морской рыбой.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Сейчас вы больше тратите, чем зарабатываете. Любимые поддержат материально. Откажитесь от алкоголя.
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