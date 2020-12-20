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воскресенье, 20 декабря 2020 20:00

Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас

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Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Людей меньше будет интересовать материальная сторона жизни. Больше начнут заботиться о душевном уюте. Фото: pixabay.com

Наступает новый период в истории человечества, время глобального обновления. 21 декабря начнется Эра Воздух, которая изменит Эру Земли. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Исчезнет чувство безысходности, напрасно потраченных усилий и денег, - говорит астролог. - Новая Эра изменит жизнь каждого из нас к лучшему. Прислушайтесь к подсказкам судьбы. Начнем мыслить иначе. Большинство проблем отпадет. Людей меньше будет интересовать материальная сторона жизни. Больше начнут заботиться о душевном уюте. Отношения с любимыми станут ближе. Все изменится к лучшему. Звезды будут способствовать тем, кто хочет учиться и повысить профессиональные способности".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Ничто не заставит свернуть с пути, который вы себе наметили. Будете навязывать другим свои убеждения, но не готовы будете прислушиваться к кому-то. Не пытайтесь устраивать судьбы своих детей. Пусть сами решают, кого любить и чем заниматься.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Выберите дела, которые вам по душе. Действуйте мудро. Не гонитесь за двумя зайцами. Заработки растут. Приобретенные одежда и обувь, техника и авто будут служить долго.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Почувствуете, что непосредственно от вас многое зависит. Накапливайте опыт и реализуйте свои навыки. Наконец пригодятся ваши знания. Не нарушайте правила дорожного движения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Многое напророчите. Будете видеть будущее лучше других. Ваши способности нужны людям. Особенно много полезного на этой неделе сделают врачи. Они будут ставить точные диагнозы и быстро лечить пациентов.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Предстанете перед сложным выбором: оставить все, как есть, или принципиально изменить свою жизнь. Трудно расстаться со всем, что наработали. Но пришло время самосовершенствоваться и двигаться вперед.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Постоянно будете впереди всех. Увольняйтесь с назойливой работы. Занимайтесь тем, что любите. Наконец начнете верить в свои умения и возможности. Не позволяйте никому эту веру взорвать.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Наполеоновские планы будут побуждать всюду успеть и стать первым. Не пытайтесь что-либо реализовать все желания. Иначе неделя пройдет в суете, но мало что получится.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Получите соблазнительные предложения на работе и в бизнесе. Вовремя встретите нужного человека, сотрудничество с которой коренным образом изменит вашу жизнь. Растет список расходов, но это не навредит семейному бюджету.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Наступает праздник на вашей улице. Сейчас есть шанс изменить свою жизнь: переехать жить в другую страну, устроиться на работу своей мечты, влюбиться в человека, с которым разделите свою судьбу.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Почувствуете, что не хватает образования, чтобы заниматься тем, чего хотите. Учиться никогда не поздно. Успех будет зависеть от того, насколько вы готовы самосовершенствоваться. Вкладывайте деньги в новое дело. Это даст хорошие плоды.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Начинается новый период в вашей жизни. Можно с уверенностью смотреть в завтрашний день. Вас ждет настоящий финансовый успех. Обостряется ум. Легко сумеете изучить то, что не удавалось ранее.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Это время обновления. Исчезают сомнения и подозрения, что вы с чем-то не справитесь. Появляются люди, которые готовы поддержать и заинтересованы в вашем развитии. Составьте список того, чего хотите достичь в Новом году.

В 2021 году Девы превратятся в трудоголиков. Придется приложить много усилий, чтобы хоть что-то удалось. Астролог предупредила представителей этого знака, когда их жизнь изменится к лучшему.

Автор: Gazeta.ua
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20
декабря

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