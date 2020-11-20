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суббота, 21 ноября 2020 07:00

Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни

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Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни
Посидите у камина с интересной книжкой. Посмотрите любимый фильм. Фото: pixabay.com

21-22 ноября старайтесь никуда не спешить. Освободите вечера для теплой беседы с приятными людьми. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Соберите родных за семейным столом, приготовьте вкусный ужин или легкий фуршет, - говорит астролог. - Посидите у камина с интересной книжкой. Посмотрите любимый фильм. Расслабьтесь. Серьезные дела все равно не пойдут. Отдохните. В субботу не стоит драматизировать события. Идеальных отношений не бывает. Не следует все выходные проводить за экраном монитора. Подмена живого общения виртуальным не решит ваших личных проблем".

По словам астролога, в эти дни нельзя ссориться с любимыми и родителями, критиковать коллег и друзей, планировать зарубежные поездки, давать задаток за авто, покупать кухонную технику.

Овен

Ваши финансовые позиции укрепляются. Способствуйте повышению своего материального обеспечения. Придется выбирать между отдыхом и работой.

Телец

Продолжается трудный финансовый период. Существенных денежных поступлений не будет. Не делайте долгов. Вернуть их вовремя будет сложно.

Близнецы

Денег мало. Пользуйтесь осторожно бытовой техникой. Ее ремонт обойдется недешево. Повышаются расходы на транспорт.

Рак

Средств хватает на хороший отдых с семьей. Но заранее планировать расходы не надо. Ваша финансовая поддержка понадобится окружающим.

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Лев

Выбирайте недорогие места для отдыха. Не стоит участвовать в азартных играх. Сложная финансовая ситуация не исправится благодаря этому.

Дева

В эти дни заниматься решением финансовых проблем не следует. Позже исправить допущенные ошибки не удастся. Берегите кошелек.

Весы

Проблем с деньгами не будет. Однако желательно делать крупные покупки. Есть риск приобрести некачественный товар. Проверяйте заполнения гарантийных талонов.

Скорпион

На все желаемые покупки средств хватает. Вам могут вернуть старые долги. Подведите итог финансовой деятельности за неделю. Не отправляйтесь на заработки. Отдохните.

Стрелец

Выходные принесут ряд небольших финансовых удач. Существенных прибылей не будет. Не планируйте крупных покупок. Деньги понадобятся для осуществления незапланированных расчетов.

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Козерог

Разделите список денежных взносов на необходимые и желаемые. Не допускайте неконтролируемых расходов. Отложите реконструкцию жилого помещения.

Водолей

Не берите с собой на отдых большой суммы денег. Вы не заметите, как потеряете часть из них. Есть опасность переплаты за предоставленные сервисные услуги.

Рыбы

Значительных финансовых поступлений не будет. Старайтесь без необходимости не ходить по рынку. Приобретете лишние вещи, а карманы опустеют.

Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Карантин выходного дня был своеобразной подготовкой. Уже назвали ориентировочные даты.

Автор: Gazeta.ua
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