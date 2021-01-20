Гороскоп на 21 января: кто поймает удачу за хвост

Будьте милосердны. Прислушайтесь к голосу своего сердца. Фото: pixabay.com

21 января - день музыкантов, поэтов, архитекторов. Раскрывайте в себе новые таланты. Чувство прекрасного не подведет. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Многим придут в голову необычные творческие решения, - говорит астрологиня. - Обостряется интуиция у врачей. Поставленным в этот день диагнозам стоит доверять. Будьте милосердны. Прислушайтесь к голосу своего сердца. Удачу за хвост имеют шанс поймать Львы, Весы и Козероги. Любимые будут слишком откровенными во время разговоров. Храните их тайны. Будьте для них надежными друзьями. Ваши представления о достоинствах новых знакомых не соответствуют действительности. Подождите с откровениями. Не провоцируйте интимных отношений".

Овен

Деньги не будут держаться в ваших руках. Для решения сложных имущественных вопросов обратитесь за помощью к специалистам. Брать кредиты под залог опасно.

Телец

Прогнозируется существенное увеличение доходов. Не обращайте внимания на мелкие препятствия. Работайте на перспективу. Расширяйте горизонты своей деятельности.

Близнецы

Вовремя сделанные денежные вклады впоследствии принесут прибыль. Не жалейте о потерянных в этот день вещами. Люди будут идти навстречу вашим материальным интересам.

Рак

Хорошо будут прибегать небольшие денежные операции. Не стройте грандиозных проектов. Предоставьте материальную поддержку близким.

Лев

Вы не будете успевать реагировать на изменение ситуации. Принимайте умеренные решения по распределению финансов. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги.

Дева

Ожидаемые деньги будут поступать без задержек. Отложите покупку одежды и украшений. Проверяйте сдачу на рынке.

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Весы

Соблюдение всех финансовых обязательств становится обременительным для вас. Подумайте о возможности передачи части из них другим членами семьи.

Скорпион

Основная прибыль не будет покрывать расходов. Партнеры изменят условия сотрудничества. Не делайте ставку на одну статью дохода. Ищите дополнительные источники заработка.

Стрелец

Продолжается сложный период. Расходы превышают доходы. Не идите на финансовый риск. Лотерейные билеты не будут выигрышными.

Козерог

Ваша финансовая деятельность будет успешной. Тратьте деньги не только на собственные нужды. Будьте щедрыми. Угостите родных вкусненьким.

Водолей

Изменений к лучшему в сфере финансов не предвидится. Вам будет мешать отсутствие практичности. Выгодными предложениями воспользуются вместо вас конкуренты.

Рыбы

Финансового дефицита не будет ощущаться. Позаботьтесь о сохранении и приумножении своего капитала. Звезды будут способствовать вам в этом. Не покупайте авто.

Астрологиня ошеломила прогнозом на предпоследнюю неделю января. Об этом должен знать каждый.