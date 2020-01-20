Гороскоп на 21 января: как сделать этот день более успешным

Сведите к минимуму операции купли-продажи. Не ждите повышения заработка. Фото: astrozodiac.net

21 января сдерживайте свои нетерпение и вспыльчивость. Именно из-за несдержанность возникнет больше проблем этого дня. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Храните ясность мыслей. Руководствуйтесь логикой, а не импульсом желания, - говорит астролог. - Многим захочется сделать этот день более успешным. По возможности сведите к минимуму операции купли-продажи. Не ждите повышения заработка. Соотносите имеющиеся средства со своими потребностями. Не давайте воли ревности. Из-за этого могут распадаться счастливые пары. Не тратьте времени на перевоспитание своих избранников. Это дело безнадежное. Попробуйте понять и привыкнуть к их привычкам".

Овен

Вы не сможете что-то изменить в своей личной жизни. Займите позицию наблюдателя и не отчаивайтесь.

Телец

Ваши финансовые позиции остаются слабыми. Поддержать кого-то материально вы сейчас не можете. Не давайте обещаний.

Близнецы

Пожертвуйте некоторую сумму на благотворительность. Вам с любимыми будет уютно вместе. Разговор во время свидания будет способствовать сближению.

Рак

Старайтесь избавиться задолженностей. Избегайте конфликтов с представителями налоговой. Не покупайте одежды.

Лев

Наступает день плодотворного творческого сотрудничества. Проведите свободное время в кругу единомышленников. Познакомьте любимых с друзьями.

Дева

Не стройте надежд на быстрое обогащение. Удача не на вашей стороне. Не допускайте переплаты за предоставленные сервисные услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где в Украине платят самые большие зарплаты

Весы

Вечерние часы будут более способствовать росту ваших доходов. Будьте изобретательными. Ищите нестандартные решения. За это будут платить больше.

Скорпион

Поиски своей пары не дадут результатов. Одиноким лучше остаться в этот день дома. Женатым не следует поздно возвращаться домой.

Стрелец

Прибыли не ожидается. Следите при оформлении финансовых бумаг. Тщательно изучайте условия заключения имущественных сделок.

Козерог

Самостоятельно сложно будет платить все необходимые счета. Не отказывайтесь от финансовой поддержки со стороны родственников.

Водолей

Не обращайте внимания на страстные обещания окружающих. Выполнить их они не в состоянии. В этот день люди будут склонны к фантазиям.

Рыбы

Не занимайтесь решением жилищных вопросов. Подождите с началом ремонта. Денег в кармане не хватит на его своевременное завершение.

Неделя с 20 по 26 января окажется богатой на события. В понедельник вечером Солнце перейдет к знаку Водолея. С 24 на 25 января будем иметь молодой месяц, начнется год Крысы по китайскому календарю.