Гороскоп на 21 сентября: почему в этот день стоит надеяться на чудо

В этот день стоит надеяться на чудо. Обращайтесь в молитвах к Богородице. Фото: pixabay.com

21 сентября не стоит начинать новый курс лечения. Поставить точный диагноз врачам будет сложно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Нельзя прокалывать уши и делать татуировки, - говорит астролог. - Будет беспокоить кашель. Самолечение навредит. Напряжение снимайте в фитнес-клубе и бассейне. Внимания требует пищеварительная система. Не перегружайте желудок. Визит к стоматологу перенесите на среду. В этот день стоит надеяться на чудо. Обращайтесь в молитвах к Богородице. Бездетные пары скоро станут родителями. В положении будут те, кто годами планировал беременность. Сегодня стоит начинать процедуру усыновления. В семьи придут хорошие и отзывчивые дети, легко пройдет период адаптации".

Овен

Есть опасность заболевания ангиной. Не пейте напитков из холодильника. Охлаждайте тело постепенно после интенсивных физических упражнений.

Телец

Защищайте себя от возможности заражения грибковой инфекцией. В бассейне и бане не ходите босиком. Не пользуйтесь чужими средствами гигиены.

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Близнецы

Больше пейте и меньше ешьте. Не задерживайте мочеотделение. Хорошо промойте почки. Оперативное лечение органов выделительной системы отложите до следующей недели.

Рак

Позаботьтесь о полноценном отдыхе после рабочего дня. Переутомление может спровоцировать бессонницу. Больным вегетососудистой дистонией следует пройти курс лечения.

Лев

Тело будет плохо реагировать на перепады температуры. Учитывайте это, если собираетесь на природу.

Дева

Занимайтесь профилактикой сколиоза. Делайте упражнения на укрепление мышц спины. Следите за осанкой. Обеспечьте удобное положение спины во время работы.

Весы

Правильная диета позволит прекрасно себя чувствовать. Отдавайте предпочтение вареным и печеным блюдам домашней кухни. Не перекусывайте на бегу.

Скорпион

Могут возникать проблемы с памятью и длительной фиксацией внимания на работе. Организм будет нуждаться в отдыхе. Не игнорируйте этого.

Стрелец

Начинайте день с интенсивных упражнений. Тогда в течение суток будете чувствовать бодрость в теле. Носите одежду, не сковывающую движений.

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Козерог

Способствуйте нормализации водно-солевого обмена. Не смешивайте во время еды сладкое, жареное и фрукты. Полезным будет раздельное питание.

Водолей

Беритесь за дела в хорошем настроении. Не делайте ничего на эмоциях или назло кому-то.

Рыбы

Обостряется обоняние. Находитесь дальше от источника едких запахов. Не пользуйтесь резкими духами.

Астролог рассказала, кого и чем удивит конец сентября.