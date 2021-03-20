Гороскоп на 21 марта: как изменится жизнь каждого из нас после весеннего равноденствия

Жизнь начнет меняться к лучшему. Будут встречаться нужны люди в неожиданных местах. Фото: pixabay.com

21 марта в вашу жизнь придут новые люди и вещи. Знакомства и встречи перерастут в романтические отношения. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Больше времени проводите на природе, - говорит астрологиня. - Это будут сутки после весеннего равноденствия. Всем следует восстановить свои силы. Лучше отправиться на дачу и побыть в кругу близких. Жизнь начнет меняться к лучшему. Будут встречаться нужны люди в неожиданных местах. Над многими будут брать гору тревога и лень. Не желательно открывать предприятия, презентовать результаты своей работы и громко заявлять о себе. Поразить кого-то не удастся".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будете чувствовать себя раздраженными. Многое не будете успевать. Достаточно обвинять в этом детей и любимых. С понедельника дела пойдут лучше.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Любимые захотят больше внимания к себе. Подарите цветы, устройте ужин при свечах. Обостряются воспалительные процессы в органах репродуктивной системы. Трудно будет забеременеть.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не хватит сдержанности во время беседы с родителями и любимыми. Не несите рабочее напряжение домой. Встретите человека, который станет надежным другом и советчиком. Рядом с ним сможете чувствовать себя защищенным.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не спешите принимать решений по финансовым вопросам. Прислушайтесь к людям, которые знают цену деньгам и умеют мудро ими распоряжаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День весеннего равноденствия: когда начинается астрономическая весна

Лев (23 июля - 23 августа)

Будет хотеться весны. Изменения в погоде будут этому способствовать. Покупайте семена. Посеянная на этой неделе рассада начнет хорошо расти. Распрощайтесь с ненадежными работодателями. Освободите себя от отношений, которые чаще огорчают, чем доставляют удовольствие.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Сколько бы денег не было в кармане, не забывайте об экономии. Сбережения скоро пригодятся. Любимые будут много времени проводить вне дома. Вас это начнет беспокоить

Весы (24 сентября - 23 октября)

Получите интересные финансовые предложения. Но принять их лучше на следующей неделе. Будете ревновать любимых к их коллегам. Не будьте быстрыми на расправу. Потеряете доверие партнеров.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сводить концы с концами чем дальше, тем сложнее. Расходы могут серьезно превышать заработки. Не увидите перспективы. Это будет подавлять. Задумайтесь, что мешает двигаться вперед.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Организм ослаблен. Многим будет трудно сосредоточиться на работе. Появятся страхи и внутренние тревоги. Будьте осторожны за рулем. Не позволяйте детям управлять вами. Их поведение становится невыносимым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астрологиня назвала 3 наиболее уязвимые знаки этой весной

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не делайте ничего назло, потому что нанесете вред себе. Сдайте в аренду квартиру, комнату или гараж. Альтернативные источники заработков выручат. Времени на личную жизнь - мало.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Продолжайте мечтать и стремиться. Реализуйте свои желания. Бодрствуйте во время оформления страховых документов. Очаровать новых знакомых не удастся. Обратите внимание на тех, кому нравитесь вы.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Откроете в себе не один талант. Это приведет к позитивным изменениям на работе. Денег хватает не только на покрытие ежедневных расходов. Вас ждут интересные знакомства. Хороших собеседников встретите в транспорте.

Какими будут предпоследние выходные марта, астрологиня рассказала в свежем прогнозе.