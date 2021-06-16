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понедельник, 21 июня 2021 07:00

Гороскоп на 21 июня: что нужно успеть сделать в день летнего солнцестояния

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Гороскоп на 21 июня: что нужно успеть сделать в день летнего солнцестояния
В день летнего солнцестояния надо медитировать и составлят планы до осени. Фото: pixabay.com

21 июня состоится летнее солнцестояние. Будем иметь самую короткую ночь и самый длинный световой день в году. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Могут преследовать тревожность и бессонница, - говорит астрологиня. – Трудно будут даваться обучение и переговоры. Отвлекитесь на физический труд. Чтобы очистить почки, съедайте полкило клубники каждый день. Маску для лица делайте из огурцов. Не налегайте на специи. Избегайте уксуса и соевого соуса в салатах. В день летнего солнцестояния надо медитировать и составлят планы до осени. Начнут осуществляться мечты. Успейте начать все, что хотите сделать хорошо".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Пригласят на новое место работы. Соглашайтесь, если готовы работать допоздна. В новом коллективе легко освоиться смогут шутники. Не покупайте чужой бизнес. Вы можете понести убытки.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Огурцы придется пересевать. Придется повторно покупать рассаду помидоров. Хорошо изучайте документы, прежде чем подписывать. Подождите составлять завещание и оформлять доверенности.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Рассчитывать на финансовых покровителей бесполезно. Каждую копейку придется зарабатывать самостоятельно. Будет много планов, но мало что получаться. Знакомые могут ставить палки в колеса.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будет везти молчунам. Не рассказывайте свои идеи, потому что воплотить их в жизнь не удалось. Потратите денег больше, чем заработали. Хотите жить на широкую ногу? Не экономьте, а ищите подработку.

Лев (23 июля - 23 августа)

Неделя принесет много позитива. Обходите людей, которые любят ссориться. Вас попытаются обвинить в чужих грехах. Уделяйте как можно больше внимания работе, чтобы выйти на достойный финансовый уровень.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не стоит покупать авто, потому что уже через неделю отдадите его на ремонт. Не ждите, что что-то само придет вам в руки. В пятницу почувствуете себя победителем. Получите вознаграждение за упорный труд весной.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Фортуна к вам благосклонна. Только не спешите доверять обещаниям. Ни один из знакомых их придерживаться не станет. Вовремя платите налоги за предпринимательскую деятельность и землю. Не подвергайте себя на штрафы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Многое не нравится, но это не повод критиковать всех и сгонять злость на самых дорогих. Ищите причины неурядиц. В среду дела пойдут лучше.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Понесете убытки, если захотите заработать на изменении курса валют. Держите сбережения в кармане. Сейчас любые расходы не будут оправданы. Вы готовы учиться и приобретать новые навыки.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Неделя застоя может сбить с намеченного курса. Присматривайтесь к новым технологиям. Устаревший способ ведения дел помешает заработать больше и оставить конкурентов позади.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Даже самую тяжелую работу будете выполнять быстро и ловко. Приложите усилия для улучшения финансового положения.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Ни конкуренты, ни враги вам сейчас не страшны. Не тратьте времени, чтобы доказать, что вы чего-то стоите. Просто медленно двигайтесь к цели. Нехватка средств заставит отказаться от заветной покупки. Это лучше, чем взять кредит и попасть в долговую яму.

Правительство разрешит семейным врачам выдавать справки, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации против Covid-19.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
21
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