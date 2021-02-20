Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы

Многим удастся достичь своей цели. Но будет подводить память. Фото: pixabay.com

21 февраля немало дел придется отложить из-за непредвиденных обстоятельств. Мириться, просить прощения и исправлять ошибки лучше утром. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Откажитесь от перекусов на улице, - говорит астрологиня. - Берегитесь пищевых отравлений. Предпоследнее воскресенье зимы будет богатым на сюрпризы и чудеса. Многим удастся достичь своей цели. Но будет подводить память. Снижается успеваемость у школьников. Не ругайте детей за плохие оценки. Становитесь популярными среди представителей противоположного пола. Любимые ждут признания в любви, но вы пока не готовы так кардинально изменить свою жизнь".

Овен

Организуйте для семьи культурную программу. Насладитесь созерцанием шедевров искусства. Отдохните от повседневных забот.

Телец

Проведите день за любимыми делами. Физический труд на свежем воздухе поднимет настроение. А вечером вместе с близкими можно посидеть за непринужденной беседой.

Близнецы

Ваши планы на выходные не будут совпадать с намерениями партнеров. Настаивать на своем не стоит. Займитесь каждый своими делами.

Рак

Используйте возможность произвести впечатление на родителей своих любимых. Позже они будут помогать вам не только хорошими советами.

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Лев

Отдохните вдвоем с милыми в кругу старых друзей. В таком окружении у вас с любимыми не будет повода для взаимных претензий.

Дева

Вам не хватит терпения. Поэтому воспитание малышей поручите кому-то из старших родственников.

Весы

Не планируйте большого количества деловых контактов на воскресенье. Семья скучала без вашего внимания целую неделю. Побудьте с близкими в выходные.

Скорпион

Позвольте жене (мужу) хорошо отдохнуть после напряженной рабочей недели. Возьмите на себя все домашние хлопоты.

Стрелец

Отложите намеченные дела. Любимые захотят провести свободное время вне дома. Поддержите их инициативу. Вы об этом не пожалеете.

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Козерог

Посвятите свободное время детям. Они потребуют вашего мудрого утешения. Не спорьте с родственниками по поводу подходов к воспитанию малышей.

Водолей

Не засиживайтесь дома. Вас ждут интересные приключения и приятное общение с новыми знакомыми.

Рыбы

Не пропустите корпоративной вечеринки. Вы не будете обделены вниманием представителей противоположного пола. Еще сможете поговорить о повышении на работе.

20-21 февраля не планируйте большого количества деловых контактов. Семья скучала без вашего внимания целую неделю. Побудьте с близкими в выходные.