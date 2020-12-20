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понедельник, 21 декабря 2020 07:00

Гороскоп на 21 декабря: почему этот день такой особенный

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Гороскоп на 21 декабря: почему этот день такой особенный
Этот понедельник покажется действительно тяжелым, но особенным днем. Фото: pixabay.com

Наступает новый период в истории человечества, время глобального обновления. 21 декабря начнется Эра воздуха. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот понедельник покажется действительно тяжелым, но особенным днем, - говорит астролог. - Повысится аварийность на дорогах. Увеличится количество несчастных случаев. Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны при работе с механизмами и острыми предметами. Старайтесь не провоцировать конфликтов. Решайте проблемы взвешенно и спокойно. Не спешите с принятием решений. День не подходит для начала чего-то нового, чем бы оно ни было. У вас появятся новые покровители. Отношения с ними не будут носить интимного характера. Но вы будете очень заинтригованы. Сейчас особенно опасно принимать поспешные личные решения. Это может привести к фатальной ошибке. Берегите существующие отношения".

Овен

Будьте готовы к неожиданностям в виде неофициальных проверок. Избегайте штрафных санкций. Не на все собственные нужды хватит средств. Берегите имущество от повреждения.

Телец

Первая половина дня может принести неожиданные проблемы. Но хорошо отлаженная экономика существенно не пострадает. Не делайте взносов в новые проекты.

Близнецы

Деньги будут исчезать с молниеносной скоростью. Уменьшить их отток не удастся. Остается только так же быстро их зарабатывать. Не пора отдыхать.

Рак

Финансовый вопрос будет стоять остро. Растет список необходим расходов. Заниматься решением имущественных вопросов не время. Удачных покупок не будет.

Лев

Финансовые проблемы будут решаться в рабочем порядке. Наведите порядок в документации. Будьте готовы к налоговой проверке.

Дева

Будет удерживаться средний уровень доходов. Дополнительной прибыли не будет. Вложите часть заработанного в техническое оснащение бизнеса.

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Весы

Не забудьте утром выключить краны и электричество. Есть высокая вероятность понести материальные потери из-за неосмотрительности.

Скорпион

Не пора нанимать рабочих. Это будут выброшенные на ветер деньги. А вы и без того будете чувствовать ограничения в финансах. Ожидаемая прибыль поступит позже.

Стрелец

Поступят предложения дополнительного заработка. Используйте возможность поправить свои дела. Это поможет легко дожить до зарплаты.

Козерог

Пока настоящие деньги только будут обещать. Отложите крупные покупки до лучших времен. Хозяйничайте экономно.

Водолей

Полагаться на интуицию опасно. Принимайте решения по финансовым вопросам после тщательного расчета. Вы можете обмануть сами себя.

Рыбы

Не вносите залоговых или иных крупных сумм в понедельник. Эти деньги могут пропасть. Отдавайте предпочтение безналичной форме расчета.

Астролог рассказала, как все будет меняться к лучшему уже на этой неделе.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
21
декабря

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