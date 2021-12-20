Гороскоп на 21 декабря: кого ждут грандиозные изменения и взлеты

Вы можете пережить очередную влюбленность. Не очень увлекайтесь этим приключением. Фото: pixabay.com

21 декабря отзовитесь на просьбу о помощи. За вашу доброту отплатят сторицей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Выращивайте цветы, пересаживайте растения, – говорит астролог. – У них будут здоровые крепкие корни. Создавайте уют в доме. Дарите знакомым подарки, сделанные своими руками. Приготовленные блюда будут особенно вкусными. В этот день желательно поменьше говорить, потому что легко удастся поссориться. Идет период повышенного травматизма. Ведите себя осторожно у огня. Соблюдайте правила безопасности на кухне. Не работайте с поврежденной техникой. Вы можете пережить очередную влюбленность. Не очень увлекайтесь этим приключением. Она не продлится долго. Грандиозные изменения и взлеты ждут Близнецов, Раков и Стрельцов".

Овен

Будьте внимательны при проведении расчетов. С вас попытаются взыскать лишние деньги. Отстаивайте свои финансовые интересы.

Телец

Деньги будут поступать и не будут задерживаться в ваших руках. Почти весь заработок сразу пойдет на уплату неотложных счетов. Однако дефицита финансов не будет.

Близнецы

Удачный день. Не теряйте времени. Работайте и зарабатывайте. Без денег вы не останетесь. Финансовые проблемы будут понемногу отступать.

Рак

Деньги не будут переводиться в кармане. Старайтесь мыслить стратегически. Сейчас вам необходимо сознательно идти на определенные расходы ради будущих прибылей.

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Лев

Хорошее время для трудоустройства. Подробно обсудите с шефом условия финансирования вашего труда.

Дева

Прибыли будут поступать небольшими суммами. Этого будет достаточно для обеспечения ваших потребностей. Еще и останется для покупки презентов близким.

Весы

Размер дохода не будет удовлетворять вас. Для обеспечения ежедневных нужд необходимы будут дополнительные средства. Ищите подработку.

Скорпион

Планируйте осуществление наиболее важных финансовых операций на вторую половину дня. Возможны задержки с поступлением денег.

Стрелец

Новые финансовые проекты будут очень успешными. Проявляйте инициативу. Она будет поддержана коллегами и руководством. Деньги сами будут идти в руки.

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Козерог

Денег не хватит. Давно ожидаемые средства не поступят и в этот день. Должники не спешат вовремя рассчитаться с вами.

Водолей

Ярких событий в сфере финансов не ожидается. Не тратьте денег после заката. Вечерний поход по лавкам не будет удачным.

Рыбы

Заработать весомую сумму не удастся. Финансовый поток будет постепенно уменьшаться. Снизьте свои потребности.

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