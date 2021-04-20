Гороскоп на 21 апреля: кому этот день принесет славу и деньги

Легко будет избавиться от вредной привычки или обременительных отношений. Фото: pixabay.com

21 апреля состоятся изменения в вашем окружении. Налаживайте контакт с новыми коллегами или соседями. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"День будет насыщен событиями, - говорит астрологиня. - И все они потребуют вашей быстрой реакции. Приготовьтесь к активным действиям. Не медлите с принятием важных решений. Именно этой среды легко будет избавиться от вредной привычки или обременительных отношений. Можно будет сдвинуть с места давно назревшие проекты. Хотя и придется хорошо повоевать с оппонентами. Славу и деньги этот день принесет Тельцам и Весам. Вы в шаге от успеха".

Овен

Поиски дополнительного заработка не дадут результатов. Старайтесь экономно вести хозяйство. Не пора обновлять свой гардероб.

Телец

Будут возникать проблемы с электроприборами и бытовой техникой. Могут понадобиться средства на их ремонт. Имейте денежный запас.

Близнецы

Вы можете избавить себя интересного общения через собственную предвзятость. Оценивайте людей за их поступками.

Рак

Преодолевайте неуверенность в себе. Верьте в добрые намерения ваших партнеров. Отношения с ними станут ближе.

Лев

Любимые будут чувствовать себя неуютно в шумной компании. Не стоит приглашать их на вечеринку. Чаще бывайте один на один.

Дева

Заранее хорошо продумайте выходные с любимыми. У вас будет прекрасная возможность сказать им что-то самое важное.

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Весы

Проведенные утром денежные операции принесут прибыль. Большинство покупок сделайте до обеденного перерыва. Участвуйте в благотворительных акциях.

Скорпион

Финансовые вопросы будут стоять остро. Придется тщательно поработать для содержания положительного денежного баланса.

Стрелец

День рискованной финансовой деятельности. Увеличивается отток денег. В конце рабочего дня проверьте свою бухгалтерию. Следите за кошельком.

Козерог

Помогите детям найти выход из затруднительной ситуации. Поддерживайте хорошие отношения с соседями.

Водолей

Чаще откладывайте домашние дела ради дружеского общения с женой (мужем). Попробуйте чем-то удивить их.

Рыбы

Вас ждут приятные встречи. Расширяйте круг общения. Женатые смогут вместе преодолеть длительное противостояние.

Астрологиня удивила прогнозом на 19-25 апреля. Узнайте первыми, что и кому обещает предпоследняя неделя апреля.