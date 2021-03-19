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суббота, 20 марта 2021 07:00

Гороскоп на 20-21 марта: кому эти выходные принесут невиданный успех и финансовый прорыв

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Гороскоп на 20-21 марта: кому эти выходные принесут невиданный успех и финансовый прорыв
Смотрите любимые фильмы. Больше внимания уделите себе. Фото: pixabay.com

20-21 марта откажитесь от шумных развлечений. Особенно опасными будут экстремальные виды отдыха. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"После напряженной недели стоит устроить полноценный отдых, - говорит астрологиня. - Читайте. Смотрите любимые фильмы. Больше внимания уделите себе. Не жалейте времени на длительные косметические процедуры. Приготовьте что-то особенное для себя и родных. Создавайте условия для поддержания хорошего настроения. Наберитесь сил перед еще одной сложной неделей. Не отправляйтесь на отдых вдали от дома. В дороге могут случаться проблемы. Невиданный успех и финансовый прорыв ждет Раков и Львов, Козерогов и Рыб. Денег достаточно, чтобы удовлетворить все ваши желания".

Овен

Попытки заработать будут мало результативными. Возможны убытки из-за повреждения вашего имущества другими людьми.

Телец

Деньги будут поступать небольшими суммами. Этого достаточно для приобретения необходимого. Покупать мебель и другие предметы интерьера не время.

Близнецы

Не стоит обращаться к услугам сервисных служб. Отложите поход в салон красоты. Удовольствие эти расходы не принесут. А их размер шокирует.

Рак

Деньги будут быстро таять. Желание и возможности не совпадают. Не стоит переживать по этому поводу. Судьба удерживает вас от приобретения мусора.

Лев

Заработки превысят ваши ожидания. Приобретенные вещи будут удачными. Часть средств вложите в обустройство приусадебного участка.

Дева

Позаботьтесь о защите вашего капитала. Будьте экономными. В ближайшее время весомого пополнения не ожидается.

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Весы

Сохраняется ситуация дефицита экономики. Будьте осторожны в расходах. Не отказывайтесь от небольшого приработка.

Скорпион

Карман быстро опустошается. Поток доходов не будет удовлетворять ежедневных потребностей. Не пора думать об элитном отдыхе.

Стрелец

Экономическая политика потребует изменений. Вашим расчетам не помешает больше практицизма. Старайтесь рационально использовать свои средства.

Козерог

Денег в кармане будет достаточно. Начнет раздражать постоянное изменение цен. Трудно в такой ситуации четко рассчитать свои расходы.

Водолей

Избегайте имущественных споров. Отдайте недовольным часть своих денег. Так вы сможете предотвратить большие материальные потери.

Рыбы

Финансов хватает на отдых и развлечения. Покупайте товары для детей. В субботу старайтесь тратить меньше денег.

Астрологиня рассказала, какой будет вторая половина марта и предупредила о неожиданных поворотах судьбы.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
20
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