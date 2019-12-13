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Гороскоп на 2020 год для Стрельца: астролог назвала наиболее удачные месяцы

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Гороскоп на 2020 год для Стрельца: астролог назвала наиболее удачные месяцы
Отдых вряд ли удастся, как запланировали. В дороге могут случаться неожиданности, которые потребуют дополнительных расходов. Фото: astrozodiac.net

Стрельцы привыкли чувствовать себя королями и победителями, но сейчас придется большинство дел начинать с нуля. В 2020 году не стесняйтесь учиться, сколько бы лет вам ни было. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ваша задача на этот год - научиться новому и суметь принять ситуацию такой, какая она есть, - говорит астролог. - Не допускайте неконтролируемых расходов. Немало средств пойдет на ремонт и обновление техники. Поездки, которые имеют познавательную или коммерческую цель, будут удачными. Отдых вряд ли удастся, как запланировали. В дороге могут случаться неожиданности, которые потребуют дополнительных расходов".

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По словам астролога, многие из Стрельцов могут обратится к религии и изотерик.

"Некоторых заинтересует паломничество. Отправляться на поиски сил и духовной поддержки, - говорит Максимова. - Отложите ремонт. Он растянется на год и съест львиную долю заработков. На самой страсти отношения не держаться. Помните, что супружеская жизнь - это забота и постоянный труд, вместе ищите пути преодоления трудностей. Общие взгляды на воспитание детей сблизят партнеров".

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Удачными месяцами в году будут июнь, июль и август.

2020 год испытывать президента Владимира Зеленского на устойчивость. Астролог рассказала подробно, что ждет гаранта в следующем году.

Автор: Gazeta.ua
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