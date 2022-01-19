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четверг, 20 января 2022 07:00

Гороскоп на 20 января: кто станет популярным и начнет зарабатывать вдвое больше

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Гороскоп на 20 января: кто станет популярным и начнет зарабатывать вдвое больше
Устраивайте личную жизнь. Все остальное подождет. Фото: pixabay.com

20 января родственники испортят настроение с утра. Придется вернуться к обсуждению старых проблем. Не теряйте терпения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В течение дня придется решать нетипичные задачи, – говорит астролог. – Обычная логика не будет помогать в делах. Не полагайтесь на приобретенный ранее опыт. В этот день придется изобретать новые подходы к привычной работе. Поэтому не следует спешить с обещаниями сделать что-нибудь за рекордно короткое время. Поспешно сделанное придется дважды переделывать. В обеденный час не стоит делать покупки. Есть риск выбросить на ветер солидную сумму. На время можно забыть о друзьях и знакомых. Устраивайте личную жизнь. Все остальное подождет. Скорпионы, Стрельцы и Козероги станут популярны и начнут зарабатывать вдвое больше".

Овен

Неблагоприятный день. Подписывать новые финансовые обязательства не время. Это может стать шагом к вашему разорению. Берегите имущество от повреждения.

Телец

Не допускайте незапланированных расходов. Кошелек катастрофически быстро опустеет. Прислушайтесь к советам партнеров. Они помогут успешно использовать наличные средства.

Близнецы

Улучшить финансовое положение не получится. Придется тратить деньги на срочные непредвиденные расходы. В вашей поддержке будут нуждаться пожилые люди.

Рак

Неблаговидные партнеры будут стремиться воспользоваться вашими деньгами. Следите за движением собственных финансов. Не заключайте договоренности о долевых взносах в бизнес.

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Лев

Дополнительных прибылей не ожидается. Но плановые поступления придут без задержек. Возникнут проблемы при проведении торговых операций. Следите.

Дева

Трудные материальные обстоятельства будут заставлять вас считать каждую копейку. Разговаривать с шефом о повышении заработка рано. Надо немного подождать.

Весы

Удачным этот день не назовешь. Вас будут сопровождать мелкие потери. Финансовый риск может привести к разорению. Перенесите покупку больших вещей на следующую неделю.

Скорпион

Дела будут идти хорошо. Избавьтесь от долгов. Не ремонтируйте устаревшую технику. Экономически выгодно будет приобрести новую. Не соглашайтесь на новую должность. Там будут платить хуже.

Стрелец

Обстоятельства будут способствовать укреплению вашего материального положения. Действуйте. Отдохнете чуть позже.

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Козерог

Заметной ограниченности в средствах не будет. Но не будет и интересных предложений по их использованию. Не торопитесь с расходами. Удержите деньги в руках.

Водолей

Уровень доходов не будет падать. Но будут расти ваши аппетиты. Не следует проводить день в поисках новых источников прибыли. Разберитесь с расходами. Есть лишние пункты.

Рыбы

Обходитесь тем, что имеете. Не стоит привлекать к своему бизнесу чужой капитал. Вопросы дальнейшего распределения прибыли решайте самостоятельно. Не экономьте на себе.

Астролог удивила прогнозом на 17-23 января. Кому и что звезды обещают в течение этой недели.

Автор: Gazeta.ua
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