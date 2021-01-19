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среда, 20 января 2021 07:00

Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания

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Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
Вечер будет богатым на приятные встречи. У вас появятся поклонники. Фото: pixabay.com

20 января не стесняйтесь говорить партнерам о своих чувствах. Будьте готовы вновь влюбиться в них. Подарите им ночь страсти. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Осуществлению ваших задумок будет препятствовать чрезмерная поспешность, - говорит астрологиня. - Сумейте оставаться последовательными в поступках и словах. Не распыляйте свое внимание на необычные интересные новинки. Цените не оригинальность идеи, а ее практичность. Не пропустите тренировок. В этот день вы можете превзойти свои достижения. Не верьте в обещания новых знакомых. Вечер будет богатым на приятные встречи. У вас появятся поклонники. Преодолейте природную застенчивость. Тельцы, Раки, Весы и Козероги будут в центре внимания".

Овен

Не укладывайте важных деловых соглашений. Материальной выгоды вы не получите. Следите при оформлении финансовых бумаг. Ошибки приведут к убыткам.

Телец

Заметных финансовых ограничений у вас не будет. Смело реализуйте свои идеи. Предоставьте материальную помощь пожилым людям.

Близнецы

Деньги будут поступать небольшими суммами. Хорошо продумайте свои дневные расходы. Сделайте сначала неотложные расчеты.

Рак

Ожидайте доходов. Хорошее время для укрепления ваших финансовых позиций. Перенесите поход по магазинам на воскресенье.

Лев

Не ищите новых форм заработка. Эксперименты с деньгами могут оказаться неудачными. Ведите планомерную экономическую политику.

Дева

Денег не хватает на покрытие всех необходимых расходов. Разделите расходы между членами семьи. Купленные одежда и обувь будут носиться долго.

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Весы

Немалая сумма в кармане позволит вам чувствовать себя уверенно. Распорядитесь деньгами по-хозяйски. Рассчитайте расходы до конца месяца.

Скорпион

Неудачный день для ведения финансовых переговоров. Надеяться на выгодные предложения не следует. Вкладывайте деньги в обустройство собственного дома.

Стрелец

Часть прибыли не попадет в ваши руки. Берегитесь штрафных санкций. Проверяйте качество купленных вещей.

Козерог

Сумма полученного заработка позволит удовлетворить ваши потребности. Не покупайте лотерейных билетов. Заметного выигрыша не будет.

Водолей

Дела будут идти прекрасно. В случае необходимости обращайтесь за поддержкой к спонсорам. Реализации ваших планов будут способствовать окружающие.

Рыбы

Ожидаемые деньги поступят вовремя. Можно осуществить запланированный поход по магазинам. Вкладывайте средства в недвижимость.

Астрологиня сделала финансовый гороскоп на неделю и посоветовала, когда лучше менять работу и покупать жилье.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
20
января

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