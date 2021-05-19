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четверг, 20 мая 2021 07:00

Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех

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Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Около полудня снизится производительность труда. Поэтому большинство дел спланируйте на вечер. Фото: pixabay.com

20 мая нельзя полагаться на интуицию. Спонтанно принятые решения придется позже отменять. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Чаще могут наблюдаться вспышки неконтролируемых эмоций, - говорит астролог. - Около полудня снизится производительность труда. Поэтому большинство дел спланируйте на вечер. Трудно будет найти общий язык с детьми-подростками. На запрет они будут реагировать резко. По возможности отложите воспитательные меры к выходным. Успех постучится в двери Овнов, Весов, Козерогов и Рыб".

Овен

У вас есть реальные шансы значительно улучшить свое материальное положение. Однако не спешите планировать расходы. Приход налички может задержаться.

Телец

Денег достаточно для спокойного ведения хозяйства. Крупные покупки делать сейчас не вовремя. Экономьте часть заработанного.

Близнецы

Незначительные прибыли не дают желаемого уровня обеспеченности. Придется себе отказывать в чем-то или искать дополнительную занятость.

Рак

На хороший заработок рассчитывать не стоит. Но без денег вы не будете сидеть. Спланируйте заранее расходы на выходные. Не тратьте деньги на развлечения.

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Лев

Сделайте наиболее важные расчеты до обеденного перерыва. Вечером финансовые вопросы будут решаться не в вашу пользу.

Дева

Напомнят о себе старые долги. Найдите способ вернуть задолженность. Возможна дополнительная потеря денег из-за детского вреда.

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Весы

Деньги придут вовремя. Дефицита бюджета не будет. Предоставьте материальную поддержку старшим членам семьи. Защитите свои вещи от кражи.

Скорпион

Ожидаемые прибыли задержатся. Вы не сможете имеющейся наличкой рассчитаться за покупки или предоставленные услуги. Используйте свои сбережения.

Стрелец

Сведите к минимуму финансовые операции. Избегайте денежных взносов в долгосрочные проекты. Не обещайте быть кому-то спонсором.

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Козерог

Самые важные финансовые шаги сделаете утром. Вечером не ходите по магазинам. Зря потратите время и деньги.

Водолей

День убытков. Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Проверяйте расчетные чеки. Остерегайтесь мошенничества.

Рыбы

Финансовые дела идут вверх. Получите выгодные денежные предложения. Подумайте о расширении своего бизнеса. Можно занимать людям деньги.

Неделя с 17 по 23 мая заставит волноваться. Хорошо обдумайте каждый финансовый шаг.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
20
мая

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