Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день

20 июня проснитесь раньше. Сходите в храм, пригласите семью на праздничный обед. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Следующая неделя будет слишком насыщенной и успешной, - говорит астролог. - Это подходящее время, чтобы выбирать новое хобби или менять род деятельности. Новая работа будет приносить не только хорошие заработки, но и приятные впечатления. Вас ждут новые встречи. Вы можете серьезно заявить о себе и изменить круг заинтересованности. Ограничьте общение с незнакомцами после обеда. Вокруг будет много лиц, которые могут вас откровенно раздражать".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Будете хотеть ласки и объятий. Любимые же начнут вести себя самоуверенно. Налегайте на йогурты и биокефиры.
Телец (21 апреля - 20 мая)
На ваше настроение повлияет переписка с новыми знакомыми. Ее лучше отложить, если они наглеют и требуют финансовой поддержки. Протезирование зубов перенесите на июль.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Прислушивайтесь к советам любимых. Детям дайте больше свободы. Чтобы расслабиться, примите ванну перед сном.
Рак (22 июня - 22 июля)
Отложите знакомство с родственниками любимых. Это испортит отношения и доверие между вами. Сделайте пончики и вареники с черешней.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Остерегайтесь новых собеседников. Не обсуждайте с ним своих друзей или коллег. Могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания. Избегайте переутомления и стрессов.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Заработки поступят вовремя. Деньги понадобятся на свадьбу или крестины. Следите за рационом, если не хотите бороться с лишними килограммами.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Начинать новые отношения не пора. Совместите свою судьбу с ревнивцем. Волосы устали от бальзамов. Подкормите их настоянкой из ромашек и корней лопуха.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Конец дня порадует заработками продавцов, фермеров, кондитеров и водителей. Демонстрируйте любимым свои чувства. Восстановить силы поможет обеденный сон.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Деньги будут идти в руки. Только кредитками пользоваться не следует. Откажитесь от полуфабрикатов. Желудок будет трудно перетравлять тесто.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Наступит долгожданная беременность. Отложите оформления наследства и подписания брачного контракта. Очистить почки помогут фиточаи.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Не давайте задаток за квартиру. Утешение найдете в любимом деле. Сейте астры. Замораживать кабачки и горошек на зиму.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Не возвращайтесь к прежним любимым, если не хотите еще раз пережить давление и унижение. Зубы становятся хрупкими. Не следует есть орехи.
Астролог заинтересовала прогнозом на вторую половину июня.
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