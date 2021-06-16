Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день

Ограничьте общение с незнакомцами после обеда. Вокруг будет много лиц, которые могут вас откровенно раздражать. Фото: pixabay.com

20 июня проснитесь раньше. Сходите в храм, пригласите семью на праздничный обед. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Следующая неделя будет слишком насыщенной и успешной, - говорит астролог. - Это подходящее время, чтобы выбирать новое хобби или менять род деятельности. Новая работа будет приносить не только хорошие заработки, но и приятные впечатления. Вас ждут новые встречи. Вы можете серьезно заявить о себе и изменить круг заинтересованности. Ограничьте общение с незнакомцами после обеда. Вокруг будет много лиц, которые могут вас откровенно раздражать".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будете хотеть ласки и объятий. Любимые же начнут вести себя самоуверенно. Налегайте на йогурты и биокефиры.

Телец (21 апреля - 20 мая)

На ваше настроение повлияет переписка с новыми знакомыми. Ее лучше отложить, если они наглеют и требуют финансовой поддержки. Протезирование зубов перенесите на июль.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Прислушивайтесь к советам любимых. Детям дайте больше свободы. Чтобы расслабиться, примите ванну перед сном.

Рак (22 июня - 22 июля)

Отложите знакомство с родственниками любимых. Это испортит отношения и доверие между вами. Сделайте пончики и вареники с черешней.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Остерегайтесь новых собеседников. Не обсуждайте с ним своих друзей или коллег. Могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания. Избегайте переутомления и стрессов.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Заработки поступят вовремя. Деньги понадобятся на свадьбу или крестины. Следите за рационом, если не хотите бороться с лишними килограммами.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Начинать новые отношения не пора. Совместите свою судьбу с ревнивцем. Волосы устали от бальзамов. Подкормите их настоянкой из ромашек и корней лопуха.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Конец дня порадует заработками продавцов, фермеров, кондитеров и водителей. Демонстрируйте любимым свои чувства. Восстановить силы поможет обеденный сон.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Деньги будут идти в руки. Только кредитками пользоваться не следует. Откажитесь от полуфабрикатов. Желудок будет трудно перетравлять тесто.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Наступит долгожданная беременность. Отложите оформления наследства и подписания брачного контракта. Очистить почки помогут фиточаи.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не давайте задаток за квартиру. Утешение найдете в любимом деле. Сейте астры. Замораживать кабачки и горошек на зиму.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не возвращайтесь к прежним любимым, если не хотите еще раз пережить давление и унижение. Зубы становятся хрупкими. Не следует есть орехи.

Астролог заинтересовала прогнозом на вторую половину июня.