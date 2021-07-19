Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех

Спорить с руководством в этот день особенно опасно. Можно потерять должность или часть заработка. Фото: pixabay.com

20 июля начнется с мелких неприятностей. Наиболее ценные для вас вещи прячьте подальше от детей. Напряжение спадет ближе к вечеру. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Неудачно состоять теплые задушевные разговоры, - говорит астролог. - Люди будут склонны к коротким деловым контактам. Будьте лаконичными в высказывании собственных мыслей. Спорить с руководством в этот день особенно опасно. Можно потерять должность или часть заработка. В этот день невиданный успех постучится в двери Близнецов, Раков и Весов. Первое свидание назначать на вторник не следует. Перенесите его на среду".

Овен

Проведите необходимые выплаты и расчеты до обеденного перерыва. Не обращайтесь к услугам сервисных служб. Качество обслуживания не будет соответствовать стоимости услуги.

Телец

Воспользоваться своими материальными ресурсами по своему усмотрению не удастся. Возрастет список срочных выплат. Следите за изменениями курса валют.

Близнецы

Дефицита средств не будет. Приобретите новые аксессуары. Покупайте вещи для обновления интерьера. Вставьте новые окна. Не жалейте денег на создание уюта в доме.

Рак

Прислушивайтесь к советам опытных людей. Они помогут вам выгодно вложить капитал. А также избежать лишних расходов. Не допускайте путаницы в ведении бухгалтерии.

Лев

Изменений к лучшему пока не будет. Рассчитывайте на имеющуюся в кошельке сумму. Переговоры о сотрудничестве с новыми финансовыми партнерами отложите еще на день.

Дева

Размеры прибыли будут меньше ожидаемых. Бизнес потребует дополнительных взносов. Будет ощущаться дефицит бюджета.

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Весы

Продолжается период стабилизации экономики. Не допускайте финансовой зависимости от окружающих. Сил и средств хватает для самостоятельного ведения имущественных дел.

Скорпион

Вас ожидают мелкие неудачи. Приобретенные в этот день вещи могут иметь скрытые недостатки. Проверяйте правильность оформления гарантийных талонов.

Стрелец

Деньги будут всплывать быстро и незаметно. Контролировать движение финансового потока будет трудно. Выходите из дома с ограниченной суммой. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Козерог

Не отправляйтесь на заработки. Больше потеряете, чем приобретете. Следите за своими вещами в транспорте. Остерегайтесь воров.

Водолей

Самостоятельно решить все финансовые проблемы не удастся. Заручитесь материальной поддержкой друзей. Разделите с партнером ежедневные расходы.

Рыбы

Финансового прихода не ожидается. В кармане ограничена сумма. Часть средств пойдет на непредвиденные расходы. Сэкономить деньги поможет своевременное обслуживание техники.

Прогноз астролога на эту неделю впечатляет. Узнайте первыми, чем удивит вторая половина июля.