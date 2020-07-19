Гороскоп на 20 июля: чем будет удивлять и поражать понедельник

В понедельник будет ощущаться крайне низкая работоспособность. Быстро будет наступать усталость. Фото: pixabay.com

20 июля случайная встреча с бывшими любимыми избавит вас покоя. Не жалейте об упущенных отношения. Оно того не стоит. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это последний день месячного цикла. В 20.00 появится молодой месяц, - говорит астролог. - В понедельник будет ощущаться крайне низкая работоспособность. Быстро будет наступать усталость. Чаще будут беспокоить пессимистические настроения. Не оставляйте в одиночестве склонных к депрессии друзей и знакомых. Понедельник может удивлять неожиданными встречами и полезными знакомствами. Растет напряженность в отношениях между людьми. Не хватит терпения. Избегайте прямого противостояния с оппонентами. Не идите на провокацию конфликта. Будут возникать перебои в работе компьютеров и вычислительной техники. Повышается аварийность на дорогах".

Овен

Будут поступать небольшие суммы денег. Этого будет достаточно для покрытия текущих расходов. Не покупайте бытовой техники.

Телец

Ваши доходы не могут обеспечить желаемого прожиточного уровня. Кризисный период продолжается. Оценивайте ситуацию трезво. Не рискуйте.

Близнецы

Крайне неудачный день. Деловые партнеры будут подводить. Вместо ожидаемого дохода придется считать убытки. Необходимые покупки лучше совершать вечером.

Рак

Не следует в этот день начинать оформление важных документов. Относитесь скептически к советам окружающих. Не выносите домашние проблемы на рассмотрение друзей и знакомых.

Лев

Скучать из-за материальных затруднений не придется. На все необходимое денег хватает. Еще немного будет оставаться.

Дева

Дефицита денег не будет. Будьте щедрыми на помощь ближним. Отдайте часть своих средств на благотворительные дела.

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Весы

Положительных изменений в сфере финансов не ожидается. Позаботьтесь о сохранении и рациональном использовании существующих денег.

Скорпион

Увеличивается отток средств. Некоторая сумма может быть просто утерянной. Следите при осуществлении операций купли-продажи.

Стрелец

Финансовый вопрос будет стоять остро. От некоторых покупок придется отказаться. Изменение места работы существенно не повлияет на положение дел.

Козерог

Вы можете получить прибыль в виде наследства или подарка. Таким образом будет решена часть материальных проблем.

Водолей

Сохраняется низкий уровень материального обеспечения. Не привлекайте чужие деньги в свой бизнес. Вскоре придется спорить с партнерами из-за процента с доходов.

Рыбы

Деньги будут даваться нелегко. Подарков судьбы не стоит ожидать. Только мудрая финансовая политика поможет выйти из затруднительного положения без больших потерь.

С 20 по 24 июля погода в Украине будет колебаться от жары к похолоданию. В некоторых регионах ожидаются дожди.