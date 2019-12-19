Гороскоп на 20 декабря: на кого ждет финансовый успех

Вечер принесет много разочарований. Не следует признаваться в любви. Фото: astrozodiac.net

20 декабря - день больших желаний и неоправданных надежд. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Все будут куда-то спешить. Однако по итогам дня сделано будет не так много дел. Может ощущаться нехватка времени. Увеличится количество опозданий на работу или встречу. И все же не стоит форсировать события. Старайтесь сделать заранее некоторые дела. Вечер принесет много разочарований. Не следует признаваться в любви. Финансовый успех ждет Стрельцов, Водолеев и Рыб. Поход в парикмахерскую отложите на выходные. Не превышайте скорости на дорогах".

Овен

Не теряйте здравого смысла. Через азарт или дерзость вы можете избавиться значительной части своей налички. Единолично не решайте финансовых вопросов.

Телец

Трезво оценивайте свои финансовые возможности. Продолжается сложный период. На руки вы получите мизерную сумму. Придется экономить даже на необходимом.

Близнецы

Не медлите с принятием решений о распределении вашего капитала. Задержитесь на работе. Этот день год кормит. Активно отстаивайте свои материальные интересы.

Рак

Не пытайтесь получить как можно больше пользы от продаж. Сдерживайте желание больше заработать. Иначе будете иметь веские потери.

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Лев

Будете лишены возможности свободно распоряжаться своими деньгами. Однако серьезных финансовых проблем не ожидается.

Дева

Заботьтесь о сохранении существующих средств. Увеличение доходов в ближайшее время не предвидится. Отложите покупку техники.

Весы

Вступать в спор с представителями власти опасно. В этот день подобный поступок будет стоить вам дорого. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Скорпион

Ведите гибкую финансовую политику. Ваша неуступчивость обернется против вашего же кошелька. Подавайте милостыню нуждающимся.

Стрелец

Денег хватает на покрытие текущих расходов. По возможности разделите выплату крупных сумм на несколько частей.

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Козерог

Залог за недвижимость или авто давать не следует. Деньги пропадут. Остерегайтесь мошенничества.

Водолей

Решение доли наследства отложите. Не стоит пользоваться услугами посредников. За их работу вам придется заплатить немалые деньги.

Рыбы

Можно рассчитывать на премиальные, но в азартных играх вам не будет везти. Часть своей прибыли отдайте нуждающимся.

20 декабря ожидается небольшое и временное похолодание. Синоптики предупредили, какой температуры ждать.