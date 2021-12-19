Гороскоп на 20 декабря: чьи мечты сбудутся

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
4 Просмотров: 2376
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4456
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 7218
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2511
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2475
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 495
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3222
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1404
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 324
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 918
Фото
Все фото
6
9
1
5
12
В Мариуполе упала главная новогодняя елка
В Мариуполе упала главная новогодняя елка
На станции &quot;Вернадский&quot; зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет
На станции "Вернадский" зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет
Сегодня День Николая Чудотворца. Это один из величайших святых в мире
Сегодня День Николая Чудотворца. Это один из величайших святых в мире
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Видео
Все видео
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 360
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2529
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2169
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3654
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6372
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 504
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
понедельник, 20 декабря 2021 07:00

Гороскоп на 20 декабря: чьи мечты сбудутся

  Комментировать
Гороскоп на 20 декабря: чьи мечты сбудутся
В этот день угодить женщинам будет непросто. Фото: pixabay.com

20 декабря берегитесь служебных романов. Они принесут много страданий. Найдите лучший способ развеять одиночество. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день угодить женщинам будет непросто, – говорит астролог. – Их прихоти будут доводить мужчин до бешенства. Не следует знакомить в этот день будущую жену со своей семьей. Невестка и свекровь не найдут общего языка и вряд ли понравятся друг другу. Плохо пойдет аналитическая работа. Не надейтесь на свою память. Записывайте важную информацию. Следите за путешествием. Ситуация на дорогах сложная. Счастливчиками себя почувствуют Тельцы и Близнецы, Раки и Львы. Ваши мечты сбудутся".

Овен

Не теряйте естественную осторожность. Идти на финансовый риск опасно. Участие в новом проекте впоследствии станет обременительным для вас. Следите за изменениями ситуации на рынке.

Телец

Не планируйте на этот день важные денежные операции. Они обернутся в убыток. Берегите свои дома и кошельки от воров.

Близнецы

Проверяйте выставленные вам счета. Не позволяйте себя обмануть. Поход по магазинам лучше совершить вечером.

Рак

Ваша экономика крепко стоит на ногах. Не переживайте из-за мелких неудач. Жалеть по упущенным возможностям не время. Работайте на перспективу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост

Лев

Заручитесь финансовой поддержкой надежных партнеров. Оплачивать необходимые счета из собственного кармана будет непросто.

Дева

Принимать решение об смене работы не следует. Материальной выгоды это не принесет. Ваши вещи могут быть повреждены в транспорте. Следите.

Весы

Ситуация остается стабильной. Размер доходов будет покрывать расходы. Но его не будет хватать для совершения крупных покупок.

Скорпион

Выгодных финансовых предложений не будет. Дорого будут стоить транспортные перевозки. Купленная одежда и обувь долго не прослужат.

Стрелец

День сложных решений. Внешние обстоятельства не будут способствовать укреплению вашего финансового положения. Учтите свою платежеспособность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 знаков, которые разбогатеют в 2022 году

Козерог

В течение дня карман опустеет, если вы не привыкли соблюдать плановое ведение экономики. Частично вашему разорению будут способствовать любимые люди.

Водолей

Выбросьте из дома лишние старые вещи. Следите за работой электроприборов. Имейте определенную сумму на проведение срочного ремонта техники.

Рыбы

Улучшения материального положения не стоит ждать. Ваши финансовые инициативы будут подвергаться препятствиям. Ищите нестандартные решения.

Астролог посоветовала, как встречать Новый 2022 год.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 20 декабря: чьи мечты сбудутся». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Stvoryly tovarystvo dlya populyaryzatsiyi narodnoyi movy i shkoly Lʹviv: stvoryly tovarystvo "Prosvita" U Lʹvovi 20 hrudnya 1868-ho vcheni ta myttsi zasnuvaly tovarystvo "Prosvita" imeni Tarasa Shevchenka. Orhanizatory vzhyvaly chystu narodnu movu ta namahalysya vprovadzhuvaty yiyi v presu i teatr, shkolu i nauku. Chleny "Prosvity" orhanizovuvaly chytalʹni, vydavaly ukrayinsʹki pidruchnyky dlya shkil, yaki na pershykh porakh vykhodyly za redaktsiyeyu vidomoho ukrayinsʹkoho pysʹmennyka Yuriya Fedʹkovycha. Yiyi meta vidpovidala nazvi. Tovarystvo spryyalo kulʹturno-osvitnʹomu i naukovomu rozvytku ukrayintsiv i pidnesennyu yikhnʹoyi natsionalʹnoyi svidomosti. V niy aktyvno pratsyuvaly Lesya Ukrayinka, Borys Hrinchenko Mykhaylo Kotsyubynsʹkyy, Ivan Franko, Mykhaylo Hrushevsʹkyy, Ivan Karpenko-Karyy, Semen Hulak-Artemovsʹkyy. Pershym holovoyu novostvorenoho Tovarystva obraly muzykanta, dyryhenta ta pysʹmennyka, profesora akademichnoyi himnaziyi Anatolya Vakhnyanyna. CHYTAYTE TAKOZH: "Prosvita" provela z'yizd u Kyyevi "Prosvita" rozvyvalasya ne lyshe u Lʹvovi – za spryyannya prosvityan filialy Tovarystva vidkryvalysya na Halychyni i Livoberezhniy Ukrayiny. 1934-ho "Prosvita" narakhovuvala ponad 3 tys. filialiv. Filiyi utvoryly v Stanyslavovi, Kolomyyi, Kutakh, Delyatyni. Na foto "Prosvita" u Drohobychi. https://localhistory.org.ua 1939-y stav ostannim rokom isnuvannya "Prosvity". Stalinsʹki soratnky znyshchyly u tsentralʹnomu budynku Tovarystva na (ploshcha Rynok, 10 yoho arkhiv, tsinni istorychni dokumenty i rukopysy, drukovanu produktsiyu. Tak vony vchynyly z oseredkamy "Prosvity" i v inshykh mistakh i selakh. Vidtodi Tovarystvo "Prosvita" isnuvalo lyshe za mezhamy Ukrayiny. Pershyy Vseukrayinsʹkyy z'yizd tovarystv "Prosvita" vidbuvsya 6 zhovtnya 1918 roku v Kyyevi. Uchasnyky ukhvalyly dekilʹka prohram ta stvoryly holovnu upravu. Holovoyu upravy Vseukrayinsʹkoyi spilky tovarystv obraly vydavtsya Vasylya Koroliva z Poltavshchyny. Показати більше 1 847 / 5 000 Результати перекладу Создали общество для популяризации народного языка и школы

Самое читаемое
Контракт с &quot;Эвертоном&quot; сорвался? Миколенко вернулся в Киев
Контракт с "Эвертоном" сорвался? Миколенко вернулся в Киев Просмотров: 39916
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 11565
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 1 Просмотров: 11556
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 7218
Что надо знать о нынешнем &quot;Днепре-1&quot;
Что надо знать о нынешнем "Днепре-1"
 Просмотров: 6471
Общество
Как сегодня уберечься от нечистой силы и какая примета укажет на жаркое лето
Как сегодня уберечься от нечистой силы и какая примета укажет на жаркое лето Просмотров: 522
20 декабря молятся епископу и монаху из Киева. Что известно об их жизни
20 декабря молятся епископу и монаху из Киева. Что известно об их жизни Просмотров: 126
В Одессе прошел парад троллейбусов, украшенных гирляндами
В Одессе прошел парад троллейбусов, украшенных гирляндами Просмотров: 99
Сегодня день ангела – исключительно у мужчин. Какие тайны спрятаны в их именах
Сегодня день ангела – исключительно у мужчин. Какие тайны спрятаны в их именах Просмотров: 207
Скандальный профессор Бильченко пожаловалась на невыносимую жизнь в РФ
Скандальный профессор Бильченко пожаловалась на невыносимую жизнь в РФ Просмотров: 1665
Больше всего комментируют
4
Зеленским жестко манипулируют
4
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
3
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
2
Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
Голосов: 57909
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть