Гороскоп на 20 декабря: чьи мечты сбудутся

В этот день угодить женщинам будет непросто. Фото: pixabay.com

20 декабря берегитесь служебных романов. Они принесут много страданий. Найдите лучший способ развеять одиночество. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день угодить женщинам будет непросто, – говорит астролог. – Их прихоти будут доводить мужчин до бешенства. Не следует знакомить в этот день будущую жену со своей семьей. Невестка и свекровь не найдут общего языка и вряд ли понравятся друг другу. Плохо пойдет аналитическая работа. Не надейтесь на свою память. Записывайте важную информацию. Следите за путешествием. Ситуация на дорогах сложная. Счастливчиками себя почувствуют Тельцы и Близнецы, Раки и Львы. Ваши мечты сбудутся".

Овен

Не теряйте естественную осторожность. Идти на финансовый риск опасно. Участие в новом проекте впоследствии станет обременительным для вас. Следите за изменениями ситуации на рынке.

Телец

Не планируйте на этот день важные денежные операции. Они обернутся в убыток. Берегите свои дома и кошельки от воров.

Близнецы

Проверяйте выставленные вам счета. Не позволяйте себя обмануть. Поход по магазинам лучше совершить вечером.

Рак

Ваша экономика крепко стоит на ногах. Не переживайте из-за мелких неудач. Жалеть по упущенным возможностям не время. Работайте на перспективу.

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Лев

Заручитесь финансовой поддержкой надежных партнеров. Оплачивать необходимые счета из собственного кармана будет непросто.

Дева

Принимать решение об смене работы не следует. Материальной выгоды это не принесет. Ваши вещи могут быть повреждены в транспорте. Следите.

Весы

Ситуация остается стабильной. Размер доходов будет покрывать расходы. Но его не будет хватать для совершения крупных покупок.

Скорпион

Выгодных финансовых предложений не будет. Дорого будут стоить транспортные перевозки. Купленная одежда и обувь долго не прослужат.

Стрелец

День сложных решений. Внешние обстоятельства не будут способствовать укреплению вашего финансового положения. Учтите свою платежеспособность.

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Козерог

В течение дня карман опустеет, если вы не привыкли соблюдать плановое ведение экономики. Частично вашему разорению будут способствовать любимые люди.

Водолей

Выбросьте из дома лишние старые вещи. Следите за работой электроприборов. Имейте определенную сумму на проведение срочного ремонта техники.

Рыбы

Улучшения материального положения не стоит ждать. Ваши финансовые инициативы будут подвергаться препятствиям. Ищите нестандартные решения.

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