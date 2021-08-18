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пятница, 20 августа 2021 07:00

Гороскоп на 20 августа: с какими знаками зодиака жить лучше всего

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Гороскоп на 20 августа: с какими знаками зодиака жить лучше всего
Время избавиться от вредных привычек. Ваши намерения будут поддержаны звездами. Фото: pixabay.com

20 августа - день высокого эмоционального напряжения и низкой результативности труда. Не настраивайте себя на получение больших прибылей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день убытков и неоправданных затрат, - говорит астролог. - Займитесь подведением итогов своей работы за последние месяцы. Время избавиться от вредных привычек. Ваши намерения будут поддержаны звездами. Повышается количество дорожно-транспортных происшествий. Следите за рулем. Легко будет знайте общий язык с любимыми. Это время понимания и примирения. С Тельцами, Водолеями и Рыбами в эти дни будет наиболее комфортно. Еще раз убедитесь, что с этими знаками зодиака жить лучше всего".

Овен

В ваших карманах мало денег. Однако кризисный период вскоре заканчивается. Ждите перспективные финансовые предложения. Рассмотрите их.

Телец

Наблюдайте за изменениями на рынке. Вовремя внесите коррективы в планирование своего бизнеса на будущее. Позаботьтесь о надежности сохранения своих капиталов.

Близнецы

Доходы не будут соответствовать вашим ожиданиям. Неблагоприятное время для приобретения дорогих вещей. Хозяйничайте экономно.

Рак

Прибыли понемногу растут. Можно свободно распоряжаться имеющимися средствами. Не одалживайте людям деньги. Они будут долго не возвращать их.

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Лев

Проявлять щедрость следует с умом. Не позволяйте непорядочным людям воспользоваться вашим кошельком. Напомните должникам о необходимости своевременного расчета.

Дева

Придется прилагать большие усилия для сохранения достаточной платежеспособности. Рассчитывайтесь за предоставленные услуги наличными. Проверяйте чеки в магазине.

Весы

Будет ощущаться дефицит средств. Но ситуация не будет критической. Не начинайте ремонтные работы. Можно нанести вред помещению.

Скорпион

Смелые финансовые шаги дадут хороший результат. Назначайте деловые переговоры на вечернее время. Не подписывайте имущественных поручений.

Стрелец

Ожидается внеплановое поступления денег. Сдерживайте азарт покупателя в себе. Вы можете за считанные часы потратить недельный заработок.

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Козерог

Хорошего заработка не будет. Не пора играть на бирже. Увеличивается отток средств. Не жалейте тратить деньги на нужды семьи. Они вскоре компенсируются.

Водолей

Удерживайте разумный баланс между затратами и доходами. Не пора осуществлять смелые финансовые проекты. Партнеры не готовы к этому.

Рыбы

День ошибочных решений. Сведите к минимуму финансовую деятельность. По семейным споры можно лишиться части собственного имущества.

Астролог ошеломила гороскопом на вторую половину августа.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
20
августа

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