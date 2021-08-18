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пятница, 20 августа 2021 10:01

Гороскоп на 20 августа: кто будет чувствовать себя лучше всех

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Гороскоп на 20 августа: кто будет чувствовать себя лучше всех
Изменение атмосферного давления вызовет головную боль. Фото: pixabay.com

20 августа будет возникать ощущение песка в глазах. Кладите успокаивающие компрессы на веки. Полноценно отдыхайте. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Изменение атмосферного давления вызовет головную боль, - говорит астролог. - Имейте при себе обезболивающее. Не засиживайтесь допоздна на работе. Больным с сердечной недостаточностью следует позаботиться о себе. Возможно резкое ухудшение самочувствия. Не садитесь за руль. Анализы мочи могут быть неутешительными. Сохраняйте оптимизм. Обратитесь к представителям нетрадиционной медицины. Лучше всех будут чувствовать себя Львы и Скорпионы".

Овен

Остерегайтесь пищевого отравления. Не покупайте продукты в сомнительных местах. Пейте очищенную кипяченую воду.

Телец

Не работайте долго рядом с едкими веществами. Испарения могут вызвать головную боль. Есть опасность химических ожогов.

Близнецы

Активизируйте работу сердца. Чередуйте умственный труд с физическим. Поддерживайте мышцы в тонусе. Боритесь с гиподинамией.

Рак

Возможно повышение температуры из-за переутомления. Отложите часть дел. Примите успокаивающую ванну. Раньше ложитесь спать.

Лев

Берегите спину от чрезмерной нагрузки и ударов. Будьте осторожны во время занятий в тренажерном зале. Не поднимайте тяжелого.

Дева

Вы будете реагировать на изменение погоды. Следите за колебаниями артериального давления. Дозируйте физические нагрузки.

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Весы

Возможно появление флюса. Воспалительные процессы в деснах будут развиваться быстро. Не медлите с лечением у стоматолога.

Скорпион

Не позволяйте депрессивному настроению завладеть вами. Просыпайтесь раньше. Примите контрастный душ. Улыбайтесь.

Стрелец

Напомнит о себе больная печень. Отдайте предпочтение постным неострым блюдам. Замените кофе на чай из целебных трав.

Козерог

Придерживайтесь техники безопасности при работе с острыми инструментами. Доверяйте ремонт электросети специалистам. Остерегайтесь травм.

Водолей

Откажитесь от косметических процедур на лице. Прокалывать уши не стоит. Делать татуировки опасно.

Рыбы

Не допускайте пересушивания волос. Поддержите их масками и бальзамами. Красить волосы нельзя.

Астролог сделала прогноз на неделю. Он никого не оставит равнодушным.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
20
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