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среда, 02 сентября 2020 07:00

Гороскоп на 2 сентября: такого прогноза не ожидал никто

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Гороскоп на 2 сентября: такого прогноза не ожидал никто
Сейчас стоит проявить свои сильные стороны, заботиться о карьерном росте и саморазвитие. Фото: pixabay.com

2 сентября - день ярких личностей. Пришло время заявить о себе. Смело презентуйте свои идеи и изобретения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем иметь полнолуние, - говорит астролог. - Преодолейте собственную застенчивость. Она будет мешать достичь поставленной цели. Сейчас стоит проявить свои сильные стороны, заботиться о карьерном росте и саморазвитие. Тот, кто будет работать настойчиво, получит больше, чем ожидал. Разбудите любимых на рассвете страстными поцелуями. День будет казаться вам обоим светлее. Отправляться в путешествие не стоит. В пути вас будут ждать задержки. Транспортные средства будут выходить из строя. Может ломаться бытовая и профессиональная техника. Не провоцируйте агрессии бездомных животных".

Овен

Финансовый риск в этот день может обанкротить. Будьте крайне осторожны. Уменьшайте список расходов.

Телец

Понадобится дополнительная сумма на поддержание здоровья. Не нанимайте рабочих. За некачественную работу они попросят большие деньги.

Близнецы

Не конфликтует с руководством. Будет страдать ваш карман. Одолженные у вас деньги люди не смогут вовремя вернуть.

Рак

Можно рассчитывать не незначительные прибыли. После захода солнца не следует решать финансовых вопросов.

Лев

Продолжается трудный период. Не берите кредиты и ссуды. Вы попадете в финансовую кабалу. Избегайте штрафов.

Дева

Не упустите возможности заработать дополнительные деньги. Задержитесь на работе. Жить на широкую ногу сейчас опасно. Вы переживаете непростой финансовый период.

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Весы

Вам будут перепадать мелкие подработки. Они помогут некоторое время продержаться. Обойдитесь минимумом затрат.

Скорпион

Просто утром вас ждет приятный сюрприз. Вы сможете сэкономить деньги. Так появится дополнительный финансовый резерв.

Стрелец

Насыщенный режим жизни потребует соответствующего финансирования. Денег мало. Ищите спонсоров.

Козерог

Вы будете чувствовать определенную ограниченность в финансах. Однако порадовать себя небольшой приятной покупкой можно.

Водолей

Прикладывать чрезмерные усилия для улучшения материального положения не следует. Заметных изменений пока не будет.

Рыбы

Существенных заработков не будет. Дети потребует дополнительных финансовых взносов. Не стоит менять место работы. Более удачными будут вечерние покупки.

Неделя с 31 августа по 6 сентября - один из самых удачных периодов осени. Астролог рассказала, кому удастся достичь своей цели.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
02
сентября

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