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четверг, 02 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 2 сентября: какие знаки зодиака будут наиболее сварливыми

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Гороскоп на 2 сентября: какие знаки зодиака будут наиболее сварливыми
В случае возникновения проблем не ищите виновных. Задумайтесь над собственными ошибочными шагами. Фото: pixabay.com

2 сентября каждый получит справедливое вознаграждение. Хороший урожай соберут изобретательные и трудолюбивые. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"С этого дня начинается период продуктивного интеллектуального труда, - говорит астролог. - Будьте собранными. В случае возникновения проблем не ищите виновных. Задумайтесь над собственными ошибочными шагами. Тогда и выход быстро будет найдено. Водоворот неожиданных личных событий дезориентирует вас. Не пытайтесь предсказать их развития. Будьте готовы остроумно отреагировать на них. Наиболее сварливыми сегодня будут Овны, Козероги, Девы и Близнецы. Не пытайтесь их в чем-то убедить, потому что только потратите время".

Овен

Учтите свою платежеспособность. Не стоит накапливать долги. Сожалеть о потерянных возможностям не время. Работайте на перспективу.

Телец

Обстоятельства заставят вас резко ограничить свои расходы. В конце дня возможна нехватка денег в кассе. Дорого будут стоить транспортные перевозки. Покупайте одежду и обувь.

Близнецы

Заручитесь финансовой поддержкой партнеров или друзей. Платить необходимые счета из собственного кармана будет непросто.

Рак

Проверяйте выставлены вам счета. Не позволяйте себя обмануть. Поход по магазинам лучше осуществить во второй половине дня.

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Лев

Не планируйте важных денежных операций. Они обернутся убытками. Берегите свои дома и кошельки от воров.

Дева

Принимать решение о смене работы не следует. Материальной выгоды это не принесет. Купленные вещи не будут служить долго.

Весы

Улучшение материального положения не будет. Ваши финансовые инициативы могут подвергаться препятствиям. Ищите нестандартных решений.

Скорпион

Деньги не будут переводиться в вашем кармане. Поиски дополнительных источников заработка на время надо отложить.

Стрелец

Не идите на финансовый риск. Участие в новом проекты впоследствии станет обременительным для вас. Следите за изменениями на рынке.

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Козерог

Удалите из дома лишние старые вещи. Следите за работой электроприборов. Имейте определенную сумму на проведение срочного ремонта техники.

Водолей

День сложных решений. Позаботьтесь об укреплении существующего финансового положения. Давать согласие на сотрудничество с новыми партнерами не следует.

Рыбы

Ситуация остается сложной. Новые финансовые вливания в бизнес делать не время. Проведите ревизию своих активов. Ищите дополнительные средства экономии.

Астролог рассказала, на кого осенью ждут высокие заработки и невиданный успех.

Автор: Gazeta.ua
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