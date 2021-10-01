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суббота, 02 октября 2021 07:00

Гороскоп на 2 октября: на кого ждут деньги, работа и новые возможности

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Гороскоп на 2 октября: на кого ждут деньги, работа и новые возможности
Уменьшайте нагрузку во время тренировок. Не стремитесь рекордных результатов. Фото: pixabay.com

2 октября захочется семейного уюта. Наслаждайтесь возможностью побыть вместе с детьми и любимыми. Сосредоточьтесь на домашних заботах. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Неделя был напряженной, поэтому усталость будет валить с ног, - говорит астролог. - Учитывайте это при планировании отдыха. Уменьшайте нагрузку во время тренировок. Не стремитесь рекордных результатов. Проводите время среди приятного общества. Идите в театр, на концерт. Рисуйте и пойте. Болейте за любимую команду. Но следите за собственными вещами. Многие люди этого дня будут иметь большие материальные убытки. Деньги, работа и новые возможности ожидают Тельцов и Близнецов, Весов и Стрельцов".

Овен

Сохранить сбережения нетронутыми не удастся. Дополнительных доходов не предвидится. Не стоит в эти дни делать больших продуктовых закупок.

Телец

Не одалживайте людям деньги. Вам могут понадобиться сэкономленные средства. Будьте готовы к срочному бытовому ремонту.

Близнецы

Потратить деньги по своему усмотрению не удастся. Материальной поддержки потребуют пожилые родственники.

Рак

После выходных вы можете заметить исчезновение определенной суммы денег. Не оставляйте без присмотра кошелек. Не держите в одном месте все сбережения.

Лев

Свободных денег у вас не будет. Однако искать дополнительного заработка не стоит. Результат не будет стоить усилий. Не занимайтесь решением имущественных вопросов.

Дева

Не стоит отправляться в путешествие. Оно запомнится рядом задержек и проблем. Отдохните дома. Покупать мебель не время.

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Весы

Денег не будет. И поход по магазинам не принесет удовольствия. Качество купленных вещей вас не удовлетворит. Сдавать технику в ремонт не следует.

Скорпион

Финансовые возможности ограничены. Ваш денежный баланс потребует тщательной проверки. Сделайте это в выходные.

Стрелец

С деньгами проблем не будет. Попробуйте их потратить не только в свою пользу. Избегайте участия в азартных играх. Ваши деньги останутся в чужих карманах.

Козерог

Количество средств ограничено. Это усложнит реализацию ваших планов. Поищите дополнительные средства экономии. Куплена офисная техника не будет работать.

Водолей

Определенные финансовые ограничения не заставят вас экономить. Однако не стоит щедро разбрасывать деньги по магазинам. Увеличиваются расходы на домашние нужды.

Рыбы

Не будем необходимости в поиске дополнительного заработка. Финансов хватит и на занятия спортом, и на культурную программу.

Астролог сделала прогноз на неделю и рассказала, на какие знаки ждет настоящий успех.

Автор: Gazeta.ua
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