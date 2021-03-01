Гороскоп на 2 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики

Посетите парикмахерскую. Срезанные в этот день волосы будут хорошо расти. Фото: pixabay.com

2 марта кто-то из старых знакомых может стать ближе к вам. Вы убедитесь в порядочности этого человека. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Старайтесь не составлять напряженного графика рабочего дня, - говорит астрологиня. - В течение суток к основной работе будет добавляться множество мелких незапланированных дел. В результате вечером не будет хватать сил на простые домашние хлопоты. Посетите парикмахерскую. Срезанные в этот день волосы будут хорошо расти. Но красить их не следует. Есть риск повредить структуру волос. Счастливчиками себя почувствуют Львы, Весы и Скорпионы".

Овен

День неудачных покупок. Новые вещи могут иметь скрытые недостатки. Не обещайте людям материальной поддержки. Избытка денег не будет.

Телец

Купленные в этот день вещи не будут служить долго. Внесены в новые проекты деньги прибыли не принесут. Следите за кошельком.

Близнецы

Неблагоприятный день для осуществления крупных денежных операций. Присматривайтесь к изменениям на рынке. Наведите порядок в финансовых бумагах. Не одалживайте людям денег.

Рак

Проверяйте краны перед выходом из дома. Не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику. Следите за работой газовых плит. Возможны бытовые аварии.

Лев

Заранее продуманные финансовые операции будут экономически выгодными. Избегайте экспромта. Интуиция может вас подвести.

Дева

Вы не сможете воспользоваться заработанными деньгами. Они быстро разойдутся на уплату неотложных счетов. Не используйте кредитных карточек.

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Весы

Активнее беритесь за работу. Старайтесь преодолеть трудное финансовое положение. Есть шанс вернуть дела к лучшему.

Скорпион

Неблагоприятный день для осуществления торговых операций. Не обольщайтесь на выгодные предложения. В конце концов вы понесете убытки. Не обращайтесь к услугам сервисных служб.

Стрелец

Не соглашайтесь на участие в финансовых авантюрах. Вы своими руками устроите себе ловушку. Задовольниться малой прибылью.

Козерог

Без посторонней поддержки вам не заработать достаточной суммы денег. Активнее сотрудничайте с партнерами. Застрахуйте свое авто.

Водолей

Сдерживайте себя от больших затрат. Не допускайте расточительства. В ближайшее время существенных доходов не ожидается.

Рыбы

Денежного прихода не ожидается. Покупать в этот день недвижимость опасно. Выполнять ремонтные работы дома тоже. Это будет дорого и некачественно.

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