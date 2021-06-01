Гороскоп на 2 июня: чего не стоит делать этого дня

Не хватить времени на сон и отдых. Фото: pixabay.com

2 июня искать пару не стоит. Найдете проблемы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет удивлять поведение знакомых, - говорит астролог. - Все будут пытаться вскочить в последний вагон. Не хватить времени на сон и отдых. Не перегружайте себя на огороде или на стройке. Подождите с лечением зубов и ремонтом в доме. Это растянется надолго и будет стоить дорого. Не стоит покупать телефоны и средства связи".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Время конфликтов с ближайшим окружением. Надоест мириться с коллегами-выскочками. Будете требовать больше уважения к себе. Вечер лучше провести в одиночестве.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Во вторник заметите, куда идет львиная доля заработка. Проанализируйте это, чтобы избежать убытков в будущем.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Отложите покупку мебели и техники. Пользы они не принесут. Работы будет достаточно и заплатят хорошо.

Рак (22 июня - 22 июля)

Скоро проблемы отступят, а полученный опыт закалит. Эксперименты с диетами закончатся гастритом. Дополните рацион спаржей, кабачками и молодой картошкой.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Не стоит требуете гарантий от любимых и партнеров по бизнесу. Сейчас никто не может спрогнозировать, что будет завтра.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Родственники любимых пригласят в гости. Будьте готовы к встрече с людьми, которые вас раздражают. Пожилым людям не стоит лазить по деревьям. Поручите сбор первого урожая детям и внукам.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Ждите, наблюдайте и хорошо обдумывайте каждый шаг. Не спешите реагировать на ухаживания и предложения.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Любимые взыщут интима. Вы всячески будете избегать близости, потому что боитесь нежелательной беременности. Время позаботиться о надежном средстве контрацепции.

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Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Помогите любимым определиться, чем заниматься дальше. Они стремятся карьерного роста. Возьмите на себя воспитание малышей и часть обязанностей по дому.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Это время успеха. Многое будет удаваться, если рассчитывать на собственные силы. Работа в команде сейчас принесет убытки.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не стоит ностальгировать по прошлому. Сейчас все вам под силу. Справитесь с большим количеством дел за пол недели. Остальное время посвятите отдыху.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Просить повышения заработка бесполезно. Деньги будут поступать из разных источников. Удачно пойдет торговля. Интересных людей встретите в транспорте или на рынке.

Первая неделя лета будет полна эмоций. Не давайте волю языку и кулакам.