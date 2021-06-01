Гороскоп на 2 июня: чего не стоит делать этого дня

2 июня искать пару не стоит. Найдете проблемы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Будет удивлять поведение знакомых, - говорит астролог. - Все будут пытаться вскочить в последний вагон. Не хватить времени на сон и отдых. Не перегружайте себя на огороде или на стройке. Подождите с лечением зубов и ремонтом в доме. Это растянется надолго и будет стоить дорого. Не стоит покупать телефоны и средства связи".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Время конфликтов с ближайшим окружением. Надоест мириться с коллегами-выскочками. Будете требовать больше уважения к себе. Вечер лучше провести в одиночестве.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Во вторник заметите, куда идет львиная доля заработка. Проанализируйте это, чтобы избежать убытков в будущем.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Отложите покупку мебели и техники. Пользы они не принесут. Работы будет достаточно и заплатят хорошо.
Рак (22 июня - 22 июля)
Скоро проблемы отступят, а полученный опыт закалит. Эксперименты с диетами закончатся гастритом. Дополните рацион спаржей, кабачками и молодой картошкой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда дожди уйдут из Украины
Лев (23 июля - 23 августа)
Не стоит требуете гарантий от любимых и партнеров по бизнесу. Сейчас никто не может спрогнозировать, что будет завтра.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Родственники любимых пригласят в гости. Будьте готовы к встрече с людьми, которые вас раздражают. Пожилым людям не стоит лазить по деревьям. Поручите сбор первого урожая детям и внукам.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Ждите, наблюдайте и хорошо обдумывайте каждый шаг. Не спешите реагировать на ухаживания и предложения.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Любимые взыщут интима. Вы всячески будете избегать близости, потому что боитесь нежелательной беременности. Время позаботиться о надежном средстве контрацепции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы истощены" - мать умоляет спасти сына
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Помогите любимым определиться, чем заниматься дальше. Они стремятся карьерного роста. Возьмите на себя воспитание малышей и часть обязанностей по дому.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Это время успеха. Многое будет удаваться, если рассчитывать на собственные силы. Работа в команде сейчас принесет убытки.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Не стоит ностальгировать по прошлому. Сейчас все вам под силу. Справитесь с большим количеством дел за пол недели. Остальное время посвятите отдыху.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Просить повышения заработка бесполезно. Деньги будут поступать из разных источников. Удачно пойдет торговля. Интересных людей встретите в транспорте или на рынке.
Первая неделя лета будет полна эмоций. Не давайте волю языку и кулакам.
Комментарии