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вторник, 02 февраля 2021 07:00

Гороскоп на 2 февраля: этот прогноз поразит и шокирует многих

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Гороскоп на 2 февраля: этот прогноз поразит и шокирует многих
Будьте откровенны, трудолюбивыми и упорными. Результат труда удивит. Фото: pixabay.com

2 февраля придется постоянно возвращаться к решению одних и тех же вопросов. Будет возникать ощущение движения по кругу. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не стоит договариваться о важных встречах и заключать деловые соглашения, - говорит астрологиня. - Проведение рекламных акций желательно перенести. Люди будут критически относиться к новой информации. Не ссорьтесь с любимыми. Вспомните еще раз о невозможности изменить характер партнеров. Не допускайте поучительного тона при общении. Сумейте увидеть их лучшие черты. Этот день не простит лени и обмана. Будьте откровенны, трудолюбивыми и упорными. Результат труда удивит. Своими достижениями порадуют дети. Большинство свободного времени посвятите общению с малышами.

Овен

День принесет немало убытков. Особенно если слишком быстро принимать решения по расходам. Не забывайте свои вещи в транспорте. Перечисляйте деньги у кассы.

Телец

Не берите ссуд. Отказывайтесь от рискованных финансовых операций. Этот день может стать началом кризисного периода развития вашей экономики.

Близнецы

Ряд проблем потребует дополнительных финансовых затрат. Деньги будут всплывать быстро. Рассчитывать на помощь со стороны родственников не стоит.

Рак

Денежные переводы будут задерживаться. Из-за нехватки средств некоторые дела придется отложить. Не берите кредиты под залог. Немного подождите.

Лев

Будьте последовательны. Не предавайте проверенной временем экономической политике. Хорошо налаженный бизнес будет давать стабильные прибыли.

Дева

Проблем с финансами не будет. Не задерживайте деньги в кармане. Вкладывайте средства в обновление профессионального оборудования. Не покупайте компьютеров.

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Весы

Заметных сдвигов к лучшему не предвидится. Позвольте делам течь по инерции. Увеличиваются расходы на нужды детей.

Скорпион

Вы будете иметь неплохие шансы удачно разместить свой капитал. Мыслите стратегически.

Стрелец

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Вашей невнимательностью могут воспользоваться другие. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Козерог

Не одалживайте людям денег. Не сдавайте в аренду своей недвижимости. Будете иметь слишком много хлопот. Прибыль не будет стоить этого.

Водолей

Денег в кармане мало. Но соглашаться на новую должность не следует. Экономической выгоды не будет. Вас не удовлетворят и предложенные условия работы.

Рыбы

Держите запас денег на непредвиденные расходы. Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт принесет значительные убытки.

Астрологиня дала прогноз на первую неделю февраля и ошеломила читателей.

Автор: Gazeta.ua
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