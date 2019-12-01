Гороскоп на 2 декабря: каким знакам светят высокие заработки

В привычный режим дня придется несколько раз вносить коррективы. Фото: astrozodiac.net

Утро 2 декабря заставит вас вернуться к ранее незавершенным делам. Придется отказаться от некоторых своих планов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В привычный режим дня придется несколько раз вносить коррективы, - говорит астролог. - Будьте готовы этот раз довести дело до ума. Не уклоняйтесь от своих обязанностей. Иначе они напомнят о себе в самый невыгодный для вас момент. Близкие люди могут проявлять чрезмерную чувствительность и сентиментальность. Избегайте болезненных тем во время разговоров. Высокие заработки светят Близнецам, Ракам и Водолеям".

Овен

На женатых ждет приятный вечер в кругу семьи. Спланируйте вместе свободное время. Одинокие имеют шанс найти свою пару.

Телец

Будет наблюдаться снижение платежеспособности. Отнеситесь к этому спокойно. Вскоре ваши заработки возрастут. Откажитесь от громких пиров по поводу семейных праздников.

Близнецы

Деньги будут поступать вовремя. Вы не будете чувствовать серьезных финансовых проблем. Не пора выставлять на продажу собственную недвижимость. Не будьте эгоистичными. Учитывайте интересы партнеров.

Рак

Деньги сами будут идти в ваши руки. Полученная на руки сумма вполне может покрыть ваши расходы. Еще и останутся средства для пополнения банковских сбережений.

Лев

Предмет вашей любви не будет отвечать взаимностью. Вы понравитесь неинтересным для вас людям. Бывают и такие периоды в жизни.

Дева

Убыточный день. Вы рискуете лишиться большой части имеющейся налички. Любые решения по финансовым вопросам лучше принимать в конце недели. Ваши инициативы будут восприниматься партнерами критично. Вы не сможете чем-то удивить любимых.

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Весы

Отложите осуществления смелых проектов. Обеспечить их будет трудно. Дополнительной прибыли не будет. Выберите стратегию малых шагов.

Скорпион

В вашем распоряжении не будет достаточной суммы денег. Но поступят интересные финансовые предложения. Рассмотрите их. Это будет подсказка, как выйти из положения.

Стрелец

Все материальные проблемы вам придется преодолевать самостоятельно. Имейте дополнительную сумму на нужды детей и больных членов семьи. Старайтесь не вмешиваться в чужие семейные конфликты. Вы только усложните ситуацию, рискуете потерять друзей.

Козерог

Более удачно пройдут финансовые операции во второй половине дня. Избегайте штрафных санкций. Не спорьте с представителями власти. Звезды будут способствовать серьезным намерениям. Время позаботиться о создании уютного семейного гнездышка.

Водолей

Дела будут идти вверх. Заработки растут. Помогите знакомым в беде. Только не теряйте контроля за движением денег. Не будьте категоричными в высказываниях, чтобы не оттолкнуть от себя любимых.

Рыбы

Бочка желаний не имеет дна. Причиной лишних расходов станет стремление удовлетворить много собственных нужд. Умейте вовремя останавливаться. Выходите из дома с ограниченной суммой.

Стало известно, когда ждать снегопадов и какой будет погода 2 декабря.