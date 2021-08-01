Гороскоп на 2 августа: чего нельзя делать в этот день

Лучше перенести переговоры, собеседование, подписание важных соглашений. Фото: pixabay.com

2 августа - непростой день. Луна будет находиться как можно дальше от Земли. Не стоит рассчитывать на интуицию. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Принимайте решение после тщательного анализа ситуации, - говорит астрологиня. - Утром будет ощущаться общее ухудшение самочувствия. К группе риска относятся пожилые люди и послеоперационные больные. Эффективность труда будет очень низкой даже у здоровых людей. Поэтому день выдастся тяжелым. Планировать какие-то изменения в ведении бизнеса в настоящее время не следует. Лучше перенести переговоры, собеседование, подписание важных соглашений. Отсрочит до конца недели покупку недвижимости и авто".

Овен

День мелких финансовых потерь. Важные имущественные вопросы лучше не решать этот понедельник. Покупки не будут удачными.

Телец

Будьте готовы к неприятным сюрпризам. Сведите к минимуму финансовую деятельность. Большинство заработанных средств пойдет на неотложные выплаты.

Близнецы

Доходы понемногу будут расти. Начнут поступать выгодные финансовые предложения. Денег хватает не только на продукты.

Рак

К дефициту средств присоединится дефицит других материальных ресурсов. Предотвратить это пока невозможно. Бодрствуйте на дорогах. Возможны убытки из-за повреждения авто.

Лев

По возможности перенесите подписания новых финансовых сделок на следующую неделю. Внесены в новые проекты деньги прибыли не принесут.

Дева

Деньги будут идти в ваши руки. Возможно поступление премиальных. Будьте щедрыми. Не отказывайте людям в материальной поддержке.

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Весы

Не будет хватать некоторой суммы для совершения крупной покупки. Брать деньги в долг не следует. Подумайте о целесообразности этих расходов.

Скорпион

Ситуация осложняется. Доходы не будут покрывать расходов. Понадобится умение хорошо считать деньги. Оно поможет не допустить финансового кризиса.

Стрелец

Непростой день. Не выставляйте на продажу собственных вещей. Они пойдут за бесценок. Проверяйте сдачу у кассы. Из-за невнимательности можете переплатить за товар или услугу.

Козерог

Вы не будете видеть путей улучшения финансовой ситуации. Посоветуйтесь со знающими людьми. Не идите на рискованные шаги. Проиграете значительную сумму.

Водолей

Вы можете переоценить свои финансовые возможности. Удачному вложению денег должен предшествовать хороший расчет. Покупать недвижимость не желательно.

Рыбы

Займитесь страхованию своего имущества. Подумайте о возможности открытия депозитных счетов. Банковские операции будут проходить с задержками. Имейте терпение.

Неделя со 2 по 8 августа будет богатой на новости и разоблачения. Станет известно все, о чем раньше молчали.