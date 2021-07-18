Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха

Покупать и растамаживать авто лучше в субботу. Приручать кошку - в четверг. Фото: pixabay.com

В течение недели с 19 по 25 июля состоится много изменений. Достичь чего-то без нервов не удастся. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Людьми будет руководить зависть, - говорит астролог. - Многие руководители уйдут в отставку, потому что не будут справляться с обязанностями. На подчиненных наоборот ждет карьерный рост. Это время прорывов, успеха и побед. В пятницу будем полнолуние. Это почувствуют Раки и Козероги. Разочаруются в друзьях и любимых. Не поминайте милым давних неприятностей. Покупать и растамаживать авто лучше в субботу. Приручать кошку - в четверг".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будут помогать люди со связями и деньгами. Ищите спонсоров и помощников, чтобы избежать финансовых проблем в пятницу.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Внутренняя тревога будет останавливать от многих удачных шагов в бизнесе. Профессиональный рост ждет тех, кто недавно сменил работу.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Мало сделаете, если боитесь разочароваться. Беритесь за работу на рассвете. Тогда лучше работает голова.

Рак (22 июня - 22 июля)

За бытовой техникой идите в магазин в субботу. Запретите родственникам искать вам пару. Давно знакомы с человеком, которого любите. Решитесь на первый шаг. Насморк быстро перейдет в гайморит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кого и как одарит середина лета - астролог сделала впечатляющий прогноз

Лев (23 июля - 23 августа)

Двигайтесь медленно и много успеете. Жизнь будет вносить коррективы в планы. Но не надо отказываться от чего-то. На радости будут богатые среды и субботы.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не рассказывайте о наболевшем случайным знакомым. Лучше поплакать в подушку, чем стать героем сплетен. Сходите в лес. Не собирайте незнакомые грибы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Знакомым хочется поссориться. Спор закончится дракой. В разговорах обходите политику, не критикуйте личной жизни друг друга. Откажитесь от чая. Ешьте мясо.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если идут любимые, с которыми хотели прожить остаток жизни, отпустите и не жалейте. Интереснее человек окажется рядом в ближайшее время. Внимания требуют почки. Покупайте не таблетки, а арбузы.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Подождите с приобретением недвижимости. Если проведете новоселье на этой неделе, в доме будет постоянно что-то ломаться. Поинтересуйтесь самочувствием родителей, посетите летних крестных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: +37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю

Козерог (22 декабря - 20 января)

Есть все для того, чтобы радоваться. Избегайте конфликтов с соседями. Предупреждайте их о ремонте заранее.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Хлопоты отступят. Жизнь наладится. У вас достаточно сил и уверенности. Хорошо дела пойдут у врачей, автомастеров и фермеров.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Надоест выполнять обязанности коллег, которые поехали на море. Неделя вернет в жизни покой и гармонию. Часть заработанного отдайте на ремонт сантехники. Стоит установить бойлер.

Астролог сделала неожиданный прогноз на выходные. К ее советам стоит прислушаться.