Гороскоп на 19-20 февраля: для кого эти выходные станут самыми счастливыми в году

 
Ексклюзивы
1/5
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 1485
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 4005
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
Просмотров: 2457
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 936
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 216
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Просмотров: 1692
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 3924
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1548
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 801
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 351
Фото
Все фото
4
25
12
21
17
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
Панахида, ангелы и почетный караул - как во Львове почтили героев Майдана: фото
Панахида, ангелы и почетный караул - как во Львове почтили героев Майдана: фото
&quot;Ангелы Памяти&quot;: киевляне почтили память героев Небесной сотни
"Ангелы Памяти": киевляне почтили память героев Небесной сотни
Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео
Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео
&quot;Песня – объединяет!&quot;: состоялась музыкальная премия &quot;Украинская песня года 2021&quot;
"Песня – объединяет!": состоялась музыкальная премия "Украинская песня года 2021"
Видео
Все видео
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 747
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 1953
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2259
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5526
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4527
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 198
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
суббота, 19 февраля 2022 07:00

Гороскоп на 19-20 февраля: для кого эти выходные станут самыми счастливыми в году

  Комментировать
Гороскоп на 19-20 февраля: для кого эти выходные станут самыми счастливыми в году
Не засиживайтесь дома. Становитесь на лыжи. Посещайте спортивные площадки. Фото: pixabay.com

19-20 февраля возвращайте долги и напомните об этом тем, кто брал деньги у вас. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Эти выходные будут способствовать активным формам отдыха, – говорит астролог. – Не засиживайтесь дома. Становитесь на лыжи. Посещайте спортивные площадки. Уезжайте за город. Пора сразиться с застойными явлениями в организме. В субботу не ссорьтесь. Реагируйте внимательно на домашние и социальные проблемы. Лишние эмоции приведут к головным болям. В случае необходимости посетите психолога. Поделитесь проблемой с другом. Помогите ближним преодолеть трудный период в их жизни. Самыми счастливыми эти выходные станут для Львов, Дев и Стрельцов".

Овен

Преодолевать финансовые трудности придется самостоятельно. Поэтому не тратьте время на поиски помощников. Вы отлично сами справитесь с проблемами. Дефицит средств не будет ощущаться.

Телец

На финансовую поддержку с вашей стороны будут претендовать друзья и родные. Лишней копейки в кармане не будет. Придется либо экономить на себе, либо отказать близким.

Близнецы

Не рискуйте своими деньгами. Не давайте сторонним правам распоряжаться вашей собственностью.

Рак

Материальные вознаграждения будут обходить вас. Даже в забавных играх во время дружеских вечеринок одержать победу вряд ли удастся. Получайте удовольствие от удачно сделанных покупок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финансовый гороскоп для Украины на 2022 год: когда подскочит доллар и подорожает недвижимость

Лев

Ожидается материальное пришествие не только в виде денег. Вам могут подарить полезные вещи. Сделайте в свою очередь небольшой презент дорогому человеку.

Дева

Вам будет везти в эти дни. Так что не придется отказываться от любимых развлечений. Удастся даже сэкономить.

Весы

Самостоятельно оплатить семейный отдых будет сложно. Но не торопитесь отказываться от такого удовольствия. Ваши партнеры могут выступить в роли спонсоров.

Скорпион

Отдохнуть не дадут очень тяжелые материальные обстоятельства. Вам придется работать в эти дни. Это позволит продержаться до поступления основного заработка.

Стрелец

Заработки порадуют. Вы будете чувствовать себя более уверенно при наличии резервных средств. Не жалейте денег на нужды детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на неделю: как сделать середину февраля самым счастливым временем в году

Козерог

Не стоит приставать на предложение знакомых провести время в ресторане или другом VIP-заведении. Есть риск за один день избавиться от половины налички.

Водолей

Неделя не порадовала высокими заработками. Поэтому следует планировать необременительные для кошелька формы отдыха. В розыгрышах не повезет.

Рыбы

Не пора делать имущественные распоряжения. О работе лучше не думать до понедельника. Изменение направления деятельности будет негативно влиять на ваш бюджет. Отдыхайте.

Синоптики удивили прогнозом на февраль.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 19-20 февраля: для кого эти выходные станут самыми счастливыми в году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ее может ждать такая же участь, как Паш&quot; - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
8
 Просмотров: 49726
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 21690
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
12
 Просмотров: 11070
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду 2 Просмотров: 6255
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
 1 Просмотров: 5913
Общество
Как 19 февраля призвать любовь – приметы дня
Как 19 февраля призвать любовь – приметы дня Просмотров: 54
Церковный праздник 19 февраля – сегодня молятся известному патриарху
Церковный праздник 19 февраля – сегодня молятся известному патриарху Просмотров: 234
Кого поздравлять с днем ангела 19 февраля – раскрываем тайны имен
Кого поздравлять с днем ангела 19 февраля – раскрываем тайны имен Просмотров: 108
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
 Просмотров: 1152
В детскую реанимацию нужно УЗИ-аппарат почти за миллион. Волонтеры ищут помощь
В детскую реанимацию нужно УЗИ-аппарат почти за миллион. Волонтеры ищут помощь Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
3
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
2
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
2
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
2
Появилась пошаговая инструкция по вступлению в ряды Теробороны
Голосов: 58587
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть