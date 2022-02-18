Гороскоп на 19-20 февраля: для кого эти выходные станут самыми счастливыми в году

Не засиживайтесь дома. Становитесь на лыжи. Посещайте спортивные площадки. Фото: pixabay.com

19-20 февраля возвращайте долги и напомните об этом тем, кто брал деньги у вас. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Эти выходные будут способствовать активным формам отдыха, – говорит астролог. – Не засиживайтесь дома. Становитесь на лыжи. Посещайте спортивные площадки. Уезжайте за город. Пора сразиться с застойными явлениями в организме. В субботу не ссорьтесь. Реагируйте внимательно на домашние и социальные проблемы. Лишние эмоции приведут к головным болям. В случае необходимости посетите психолога. Поделитесь проблемой с другом. Помогите ближним преодолеть трудный период в их жизни. Самыми счастливыми эти выходные станут для Львов, Дев и Стрельцов".

Овен

Преодолевать финансовые трудности придется самостоятельно. Поэтому не тратьте время на поиски помощников. Вы отлично сами справитесь с проблемами. Дефицит средств не будет ощущаться.

Телец

На финансовую поддержку с вашей стороны будут претендовать друзья и родные. Лишней копейки в кармане не будет. Придется либо экономить на себе, либо отказать близким.

Близнецы

Не рискуйте своими деньгами. Не давайте сторонним правам распоряжаться вашей собственностью.

Рак

Материальные вознаграждения будут обходить вас. Даже в забавных играх во время дружеских вечеринок одержать победу вряд ли удастся. Получайте удовольствие от удачно сделанных покупок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финансовый гороскоп для Украины на 2022 год: когда подскочит доллар и подорожает недвижимость

Лев

Ожидается материальное пришествие не только в виде денег. Вам могут подарить полезные вещи. Сделайте в свою очередь небольшой презент дорогому человеку.

Дева

Вам будет везти в эти дни. Так что не придется отказываться от любимых развлечений. Удастся даже сэкономить.

Весы

Самостоятельно оплатить семейный отдых будет сложно. Но не торопитесь отказываться от такого удовольствия. Ваши партнеры могут выступить в роли спонсоров.

Скорпион

Отдохнуть не дадут очень тяжелые материальные обстоятельства. Вам придется работать в эти дни. Это позволит продержаться до поступления основного заработка.

Стрелец

Заработки порадуют. Вы будете чувствовать себя более уверенно при наличии резервных средств. Не жалейте денег на нужды детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на неделю: как сделать середину февраля самым счастливым временем в году

Козерог

Не стоит приставать на предложение знакомых провести время в ресторане или другом VIP-заведении. Есть риск за один день избавиться от половины налички.

Водолей

Неделя не порадовала высокими заработками. Поэтому следует планировать необременительные для кошелька формы отдыха. В розыгрышах не повезет.

Рыбы

Не пора делать имущественные распоряжения. О работе лучше не думать до понедельника. Изменение направления деятельности будет негативно влиять на ваш бюджет. Отдыхайте.

Синоптики удивили прогнозом на февраль.