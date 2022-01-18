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Гороскоп на 19 января: чего нельзя делать в этот день

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Гороскоп на 19 января: чего нельзя делать в этот день
Соберитесь с семьей за обеденным столом. Поделитесь друг с другом планами на будущее. Фото: pixabay.com

19 января воздержитесь от любых изменений в работе и личной жизни. Не стоит вмешиваться в ссору, выставлять на продажу недвижимость и авто. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вам будет недоставать терпения, – говорит астролог. – Старайтесь понять мотивы поступков близких людей. Тогда легче будет найти общий язык с ними. Особенно важно в этот день не терять ясности разума. Оставайтесь трезвыми. Не отправляйтесь на поиски приключений. Слепой азарт и непродуманный риск могут привести к трагическим последствиям. Знакомство с новыми людьми пройдет безуспешно. Не следует назначать первое свидание или важные переговоры. В этот день нельзя убирать, стирать, шить. Соберитесь с семьей за обеденным столом. Поделитесь друг с другом планами на будущее".

Овен

Реально оценивайте свои возможности. Не берите ссуд. Отказывайтесь от рискованных финансовых сделок. Этот день может принести большие потери.

Телец

Сэкономить в этот день не удастся. Имейте запас денег. Заемные людям вещи вернутся к вам испорченными.

Близнецы

Будьте последовательны. Не изменяйте своей экономической политике. Хорошо отлаженный бизнес будет давать хорошие прибыли.

Рак

Внимательно следите за движением денег. Ряд проблем потребует дополнительных финансовых затрат. Деньги будут сплывать быстро. Родственники не смогут помочь.

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Лев

Увеличивается нагрузка на кошелек. Денег будет едва хватать на пропитание. Не берите на себя спонсорские обязанности.

Дева

Держите запас денег на непредвиденные расходы. Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт пошатнет вашу экономику.

Весы

Днем дела будут идти неплохо. Вовремя поступят ожидаемые деньги. Не откладывайте на вечер решение финансовых вопросов.

Скорпион

Используйте услуги посредников. Прислушайтесь к советам коллег. Выгодно разместить свои средства сможете с помощью окружающих.

Стрелец

Сохраняется средний уровень заработка. Вы легко можете удовлетворить свои потребности. Не покупайте одежду.

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Козерог

Деньги будут даваться нелегко. Придется браться даже за неквалифицированную работу. Лучше воздержаться от покупок.

Водолей

Проблем с деньгами не будет. Не задерживайте деньги в кармане. Вкладывайте средства в обновление профессионального оборудования. Не покупайте бытовую технику.

Рыбы

Вечером придется подсчитывать ущерб. Будьте внимательны в течение дня. Не допускайте грубых ошибок в ведении дел.

Астролог рассказала, кому больше всего повезет в течение недели с 17 по 23 января.

Автор: Gazeta.ua
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