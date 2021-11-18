Гороскоп на 19 ноября: в чьей жизни наступает период фантастических изменений

Перенесите важные разговоры на следующую неделю. Не назначайте интимные свидания на вечер. Фото: pixabay.com

19 ноября произойдет Лунное затмение. Этот день наполненный противоречиями и разочарованиями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Замедляется реакция людей на внешние раздражители, – говорит астролог. – Следите за рулем и при работе с механизмами. Повышается аварийность на дорогах. Люди будут проявлять удивительное упрямство. Не будут уступать. Поэтому конструктивных диалогов не стоит ожидать. Перенесите важные разговоры на следующую неделю. Не назначайте интимные свидания на вечер. Приятный разговор не сложится. Посетите лучше пожилых родственников. Будут доминировать родительские чувства. Большинство времени вы посвятите малышам. Можно подумать и о пополнении семьи. В этот день будут сбываться мечты. Период фантастических перемен начнется в жизни Весов, Тельцов и Козерогов".

Овен

Нуждается в ремонте техника. Несколько мелких финансовых неудач испортят настроение. Это не ваш день. Так что надеяться на увеличение прибыли не стоит.

Телец

Вы рискуете спустить много средств на удовлетворение собственных прихотей. Думайте о следующем дне. Ведите плановую экономику.

Близнецы

Не берите на себя ответственность за общественную кассу. Не привлекайте чужого капитала в свой бизнес. В перспективе будете иметь слишком много хлопот.

Рак

Большие денежные операции лучше не проводить. Существует опасность потери весомой суммы. Не берите кредиты под залог имущества.

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Лев

Ради перспективы увеличения доходов сейчас придется пожертвовать определённой суммой. Вкладывайте средства в рекламу.

Дева

Добрые доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Не задерживайте уплату налогов.

Весы

Вы получите хорошее вознаграждение за свой труд. Заработок превысит ваши ожидания. Порадуйте себя вкусненьким.

Скорпион

Придут ожидаемые деньги. Можно позволить себе приобрести вещи, о которых давно мечтаете. Заключать новые финансовые сделки не время.

Стрелец

Преодолеть финансовый дефицит пока не удастся. До конца недели сохраняется непростая ситуация. Учитывайте это при планировании недельных расходов.

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Козерог

Наблюдается увеличение финансового дефицита. Изменить ситуацию к лучшему пока не получится. Подождите немного.

Водолей

День потерянных вещей. Будьте внимательны в магазинах и транспорте. Ущерб может принести и баловство детей.

Рыбы

Карман остается полупустым. Но ваши изобретения могут в скором времени принести немалую прибыль. Работайте на перспективу.

19 ноября состоится Лунное затмение и начнется последний в этом году сезон затмений.