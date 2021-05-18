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среда, 19 мая 2021 07:00

Гороскоп на 19 мая: кто будет на шаг впереди

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Гороскоп на 19 мая: кто будет на шаг впереди
Храните ясность мыслей. Руководствуйтесь логикой, а не импульсом желания. Фото: pixabay.com

19 мая не бойтесь осуждения и критики. Делайте так, как подсказывает сердце. Вы выйдете победителем из любой ситуации, а конкуренты будут кусать локти. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди и животные эти сутки будут вести себя агрессивно, - говорит астролог. - Контролируйте свои эмоции. Не стоит любой ценой отстаивать собственные взгляды и убеждения. Спор выльется в открытое противостояние. Храните ясность мыслей. Руководствуйтесь логикой, а не импульсом желания. Так можно свести на нет плоды своего труда. Займитесь общим оздоровлением организма. Избегайте травм головы. Желательно заменить мясо рыбой в дневном рационе. Девы и Стрельцы будут на шаг впереди других. Используйте все возможности разбогатеть".

Овен

Не пора задумываться над способами увеличения финансового оборота. Поищите источник постоянного оттока средств. Сведите к минимуму денежные операции.

Телец

День не обещает приятных сюрпризов. На личные нужды понадобится немалая дополнительная сумма. Продумывайте целесообразность каждого финансового шага.

Близнецы

Сохраняется средний уровень достатка. И его вполне хватает на пропитание. Утром вас ждут приятные находки.

Рак

Старайтесь избавиться задолженностей. Избегайте конфликтов с представителями налоговой. Не покупайте одежды.

Лев

Не имейте ложных надежд на быстрое обогащение. Удача не на вашей стороне. Не допускайте переплаты за предоставленные сервисные услуги.

Дева

Затруднения не будет ощущаться. Сознательно идите на расходы в этот день. Не скупитесь, потому что придется платить дважды. Часть заработка отдайте на потребности партнеров.

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Весы

Дела будут идти вяло. Денежные взносы не принесут ожидаемой прибыли. Перенесите проведения переговоров по финансовым вопросам на конец недели.

Скорпион

Заметной прибыли не ожидается. Следите при оформлении финансовых бумаг. Тщательно изучайте условия заключения имущественных сделок.

Стрелец

Расширяйте круг финансовых партнеров. Ваши доходы будут расти в соответствии с качеством сотрудничества с коллегами. Время обновить производственное оборудование.

Козерог

Сложно будет платить все необходимые счета. Да еще и дети могут нанести ущерб хозяйству. Придется идти на дополнительные расходы.

Водолей

Не занимайтесь решением жилищных вопросов. Подождите с началом ремонта. Денег в кармане не хватит на его своевременное завершение.

Рыбы

Внешние обстоятельства не будут способствовать повышению доходов. Не ждите повышения заработка. Соотносите имеющиеся средства со своими потребностями. Купленные вещи залежатся в шкафу.

Неделя с 17 по 23 мая заставит волноваться. Не спешите делать что-то. Хорошо обдумайте каждый финансовый шаг.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
19
мая

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