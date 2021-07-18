Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает

 
Ексклюзивы
1/5
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 297
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
1 Просмотров: 936
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 630
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 738
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 396
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 3186
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 1494
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 5103
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 783
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 225
Фото
Все фото
6
5
12
5
5
Под Мариуполем нашли захоронение срубной культуры
Под Мариуполем нашли захоронение срубной культуры
Под Мариуполем прошли учения нацгвардейцев
Под Мариуполем прошли учения нацгвардейцев
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В Украине пик цветения живописной фотозоны: &quot;лавандовые&quot; кадры показали в сети
В Украине пик цветения живописной фотозоны: "лавандовые" кадры показали в сети
Видео
Все видео
Арбитр выгнал с поля переводчика тренера
Арбитр выгнал с поля переводчика тренера
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины
Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 747
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2223
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 612
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 693
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 405
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
понедельник, 19 июля 2021 07:00

Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает

  Комментировать
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
Самое время начинать ремонт или реконструкцию помещений. Фото: pixabay.com

19 июля звезды будут способствовать изобретателям и аналитикам. В этот день люди будут способны принимать нестандартные решения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Внедрять новые изобретения в жизнь будет сложно, - говорит астролог. – Может ттеряться важная информация. Могут забываться необходимые для дел документы. Проверяйте наличие комплекта бумаг при оформлении гарантии на приобретенные товары. Самое время начинать ремонт или реконструкцию помещений".

Овен

Принципиальных изменений в финансовом обеспечении не будет. Придется экономно распределять деньги. Время покупать бытовую технику.

Телец

Не позволяйте себе лениться. Этот день обещает хорошую прибыль. Однако на выигрыш надеяться не стоит. К вам придут только заработанные деньги.

Близнецы

Поступят ожидаемые деньги. Будет везти на компетентных финансовых консультантов. Удачное соотношение цены и качества купленных товаров приятно удивит.

Рак

Финансовый вопрос будет стоять остро. Имеющаяся в кармане сумма не будет обеспечивать ваших потребностей. Направленные на улучшение ситуации усилия окажутся напрасными. Подождите.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кого и как одарит середина лета - астролог сделала впечатляющий прогноз

Лев

Вам придется взять на себя финансовое обеспечение близких людей. В результате деньги быстрее разойдутся. Дополнительный подработок не помешает в такой ситуации.

Дева

Заметного прихода не ждите. Денег хватит на продукты и транспорт. Не берите товары в рассрочку. Дождитесь поступления основного заработка.

Весы

Дела будут идти хорошо. Жаловаться на трудности не придется. Придерживайтесь буквы закона. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Скорпион

Увеличивается финансовый поток. Позаботьтесь о сохранность денег. Пополните свои сбережения. Открывайте депозитные счета.

Стрелец

Улучшению материального обеспечения будет способствовать дальнейший карьерный рост. Продемонстрируйте шефу свои способности. Добивайтесь повышения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн

Козерог

Не спешите отдавать залог на приобретение недвижимости. Вы можете потерять эти деньги. Условия продажи будут меняться.

Водолей

Не допускайте спешки при проведении денежных операций. Так вы можете дважды оплатить одну услугу или товар. Проверяйте чеки и сдачу.

Рыбы

Никаких финансовых катаклизмов не предвидится. Не рассчитывайте расходы на длительный период. Сумейте вовремя реагировать на изменения на рынке.

В течение недели с 19 по 25 июля состоится много изменений. Астролог дала советы, которые помогут добиться успеха.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Автора самого скандального пенальти на Евро-2020 выгоняют из клуба
Автора самого скандального пенальти на Евро-2020 выгоняют из клуба Просмотров: 5760
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 4923
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 3 Просмотров: 3528
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
17
 Просмотров: 3186
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
 Просмотров: 2853
Общество
Жара отступает: где сегодня ждать желаемого похолодание
Жара отступает: где сегодня ждать желаемого похолодание Просмотров: 117
Народные приметы 19 июля. Сегодня можно исцелить больных
Народные приметы 19 июля. Сегодня можно исцелить больных Просмотров: 216
Арбитр выгнал с поля переводчика тренера
Арбитр выгнал с поля переводчика тренера
 Просмотров: 234
Церковный праздник 19 июля. Молятся святому, который 60 лет жил в пещере
Церковный праздник 19 июля. Молятся святому, который 60 лет жил в пещере Просмотров: 171
У кого могут возникнуть проблемы с памятью и обонянием - медицинский гороскоп на 19 июля
У кого могут возникнуть проблемы с памятью и обонянием - медицинский гороскоп на 19 июля
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
16
Июльская встреча Зеленского с Байденом не состоится - СМИ
5
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
3
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
3
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
1
Выяснили причину аварии автобуса, что перевернулся в кювет с пассажирами
Голосов: 56757
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть