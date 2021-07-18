Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает

Самое время начинать ремонт или реконструкцию помещений. Фото: pixabay.com

19 июля звезды будут способствовать изобретателям и аналитикам. В этот день люди будут способны принимать нестандартные решения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Внедрять новые изобретения в жизнь будет сложно, - говорит астролог. – Может ттеряться важная информация. Могут забываться необходимые для дел документы. Проверяйте наличие комплекта бумаг при оформлении гарантии на приобретенные товары. Самое время начинать ремонт или реконструкцию помещений".

Овен

Принципиальных изменений в финансовом обеспечении не будет. Придется экономно распределять деньги. Время покупать бытовую технику.

Телец

Не позволяйте себе лениться. Этот день обещает хорошую прибыль. Однако на выигрыш надеяться не стоит. К вам придут только заработанные деньги.

Близнецы

Поступят ожидаемые деньги. Будет везти на компетентных финансовых консультантов. Удачное соотношение цены и качества купленных товаров приятно удивит.

Рак

Финансовый вопрос будет стоять остро. Имеющаяся в кармане сумма не будет обеспечивать ваших потребностей. Направленные на улучшение ситуации усилия окажутся напрасными. Подождите.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кого и как одарит середина лета - астролог сделала впечатляющий прогноз

Лев

Вам придется взять на себя финансовое обеспечение близких людей. В результате деньги быстрее разойдутся. Дополнительный подработок не помешает в такой ситуации.

Дева

Заметного прихода не ждите. Денег хватит на продукты и транспорт. Не берите товары в рассрочку. Дождитесь поступления основного заработка.

Весы

Дела будут идти хорошо. Жаловаться на трудности не придется. Придерживайтесь буквы закона. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Скорпион

Увеличивается финансовый поток. Позаботьтесь о сохранность денег. Пополните свои сбережения. Открывайте депозитные счета.

Стрелец

Улучшению материального обеспечения будет способствовать дальнейший карьерный рост. Продемонстрируйте шефу свои способности. Добивайтесь повышения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн

Козерог

Не спешите отдавать залог на приобретение недвижимости. Вы можете потерять эти деньги. Условия продажи будут меняться.

Водолей

Не допускайте спешки при проведении денежных операций. Так вы можете дважды оплатить одну услугу или товар. Проверяйте чеки и сдачу.

Рыбы

Никаких финансовых катаклизмов не предвидится. Не рассчитывайте расходы на длительный период. Сумейте вовремя реагировать на изменения на рынке.

В течение недели с 19 по 25 июля состоится много изменений. Астролог дала советы, которые помогут добиться успеха.