Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед

Резко снижается работоспособность. Зато количество дел растет. Фото: pixabay.com

19 августа проведите с дорогими сердцу людьми. Утром сходите в храм. Не задерживайтесь допоздна на работе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Часто будут случаться ошибки по невнимательности, - говорит астролог. - Не принимайте решений, когда сердитесь. Вы о них пожалеете. Резко снижается работоспособность. Зато количество дел растет. Будет возникать ощущение беспомощности. Отложите наиболее ответственные дела до следующей недели. Период везения и побед начнется в Тельцов, Стрельцов и Козерогов. Следите за рулем. Ситуация на дорогах резко усложняется".

Овен

Не укладывайте важных деловых соглашений. Они не будут выгодными для вас. Брать кредит под залог нельзя. Вовремя погасить его будет трудно. Вы можете избавиться от своих вещей.

Телец

Продолжается напряженный финансовый период. На премиальные рассчитывать не стоит. Утренние покупки будут неудачными. Потерянные вещи не вернутся к вам.

Близнецы

Денег мало. Поступление доходов задерживается. Немного подождите. Не пора покупать роскошные авто и драгоценности. Подготовьте к проверке финансовую документацию.

Рак

Ожидайте прибыли. Хорошее время для укрепления ваших финансовых позиций. Перенесите поход по магазинам на выходные.

Лев

Значительная сумма в кармане позволит вам чувствовать себя уверенно. Распорядитесь деньгами мудро. Рассчитайте расходы до конца августа.

Дева

На покрытие всех необходимых расходов средств не хватает. Получить вовремя заработанные деньги вы не сможете. Открытые этого дня предприятия будут убыточными.

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Весы

Часть прибыли не попадет в ваши руки. Берегитесь штрафных санкций. Проверяйте качество купленных вещей.

Скорпион

Придется приложить немало усилий для поддержания необходимого прожиточного уровня. Обходитесь малым. Не одалживайте денег.

Стрелец

Дела будут продвигаться хорошо. Ожидается поступление денег. Проверяйте сопроводительную документацию при осуществлении торговых операций. Ошибки обойдутся дорого.

Козерог

Не афишируют свои намерения. Вашими идеями могут воспользоваться конкуренты. Возможны серьезные финансовые потери. Сведите к необходимому минимуму денежные расчеты.

Водолей

Предусмотреть расходы этого дня заранее будет сложно. Имейте резервную сумму денег. Не гонитесь за длинным рублем. Это бесполезно.

Рыбы

Будет раздражать застой в финансовых делах. Сдвинуть ситуацию к лучшему не удастся. Остается только ждать. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Чего ожидать от второй половины августа - астролог поразила интересным прогнозом.